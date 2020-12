Como cancelar o Apple Music

Opção é o que realmente não falta para quem está procurando por um serviço de streaming de músicas: temos Spotify, Deezer, YouTube Music, TIDAL, além, é claro, do Apple Music.

O serviço da Maçã é um dos que mais crescem. Segundo um levantamento de setembro passado, já são mais de 82 milhões de assinantes. Nada mau para um serviço lançado em 2015, não é mesmo?

Apesar disso, com tanta concorrência e ofertas especiais, pode ser que o Apple Music não se encaixe no seu orçamento ou simplesmente você prefira outro serviço. Por isso, ensinamos por aqui como você pode cancelar a sua assinatura do serviço facilmente. Vamos lá?

Como cancelar no iOS/iPadOS

Abra os Ajustes e depois toque na barra com seu nome, que fica localizada na parte superior. Depois, selecione a opção “Assinaturas”.

Uma lista com todas as suas assinaturas aparecerá logo em seguida. Aí, basta tocar na do Apple Music — ou qualquer outra — e cancelar.

Como cancelar no macOS

No Mac, vá em Preferências do Sistema, clique em ID Apple e, depois, em “Mídia e Compras”. Procure pelo campo “Assinaturas” e clique no botão “Gerenciar…”.

A Mac App Store se abrirá com uma janela listando todas as suas assinaturas.

Toque no botão “Editar”, localizado ao lado do ícone do Apple Music. Uma opção de cancelar a assinatura aparecerá logo abaixo das opções de upgrade do serviço.

Como cancelar pela web

Caso queira, você pode cancelar a sua assinatura do Apple Music usando qualquer navegador.

Para isso, acesse music.apple.com, faça o login, toque na sua foto (que fica localizada no canto superior direito) e depois em “Ajustes”. Desça até o fim da página, em “Assinaturas”, toque no botão “Gerenciar” e depois em “Cancelar assinatura”.

Dito tudo isso, vale lembrar que, após cancelar o serviço (ou qualquer assinatura feita pela App Store), você poderá continuar usando tudo até a data da próxima renovação de cobrança — que, obviamente, não será mais feita.

Depois dessa dica, conte pra gente: qual serviço de streaming você usa atualmente? 😊