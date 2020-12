Como forçar o encerramento de apps no Apple Watch

O Apple Watch foi pensado para ser um dispositivo com que você interage por um curto período — afinal, ninguém aguenta muito tempo com o pulso levantado. 😛

Com as últimas versões do watchOS, o sistema operacional que equipa os relógios, a Apple tem evoluído muito na questão do tempo de resposta para abrir um app. Quem aí lembra como era lento usar aplicativos de terceiros na primeira geração do Watch, lá em 2015?

Apesar disso, pode haver casos em que o aplicativo que você está usando simplesmente para de funcionar do nada. Para fechá-lo, basta voltar à tela do mostrador, pressionando a Digital Crown. Mas e se nem assim funcionar?

Pois bem, há uma (simples) solução para isso! 😉

Com o app que você deseja forçar o encerramento aberto, mantenha pressionado o botão lateral (abaixo da Digital Crown). Assim que aparecerem as opções “Desligar”, “Ficha Médica” e “SOS de Emergência”, solte esse botão e mantenha pressionada a Digital Crown.

Em alguns segundos, o app será encerrado.

É uma dica simples, mas que pode ajudar a melhorar (e muito!) a sua experiência com o reloginho, não?

