Como usar a Central de Controle do macOS Big Sur

Uma das muitas novidades do macOS Big Sur foi a adição de uma Central de Controle para o sistema operacional de computadores da Apple.

Assim como nas Centrais de Controle do iOS e do iPadOS, no macOS usuários podem ter um acesso rápido aos controles mais usados, como Wi-Fi, Bluetooth, brilho do teclado, Espelhamento de Tela, modo Não Perturbe, etc.

Aprenda nos próximos parágrafos como usá-la e deixá-la com a sua cara. 😉

Como visualizar a Central de Controle

Para visualizá-la, procure pelo ícone na barra de menus do Mac, na parte superior da tela — por padrão, ela fica ao lado da data.

Para visualizar mais informações sobre cada controle, clique em cima do ícone desejado. No caso de Wi-Fi, Bluetooth e AirDrop, por exemplo, você pode se conectar rapidamente a um dispositivo sem precisar acessar as Preferências do Sistema do computador.







Arrastando ícones da Central de Controle para a barra de menus

Outra função interessante da nova Central de Controle é que você pode arrastar um atalho dela diretamente para a barra de menus do Mac. Isso pode ser interessante caso haja algum atalho que você use muito.

Aqui no meu caso, por exemplo, eu adicionei o atalho “Tela”, para poder facilmente alternar entre os modos claro e escuro do sistema.

Para arrastar um atalho, abra a Central de Controle. Depois, arraste o ícone desejado em direção à barra de menus. Caso queira removê-lo, mantenha pressionada a tecla ⌘ enquanto arrasta o ícone para fora da barra de menus.

Personalizando a Central de Controle

Além dos ícones padrões, você pode ainda personalizar a ordem deles ou adicionar novos. Para isso, abra as Preferências do Sistema e procure pela opção “Dock e Barra de Menus”.

Na opção “Central de Controle”, na barra lateral, você poderá selecionar os controles que deseja adicionar. Caso não queira que um ícone apareça, basta desmarcá-lo. 😉