Cansou da mesmice da tela inicial do seu iPhone ou iPad? Você tem várias opções para dar uma chacoalhada nela: é possível reorganizar seus apps (fazendo bom uso da nova Biblioteca de Apps do iOS 14, talvez), escolher uma nova imagem de fundo bem bonita, deixar a imaginação fluir com os widgets… ou, para ir um passo além, trocar todos os ícones dos seus apps.

Sim! Desde a chegada do iOS 14, é possível usar o Atalhos para trocar os ícones dos aplicativos instalados no seu dispositivo (mais ou menos — a rigor, o que acontece é a criação de um atalho com o ícone escolhido, mas o efeito final é basicamente o mesmo). O processo ficou ainda mais suave no iOS 14.3, e nesse artigo nós damos o caminho das pedras de como trocar os ícones dos seus aplicativos.

Mas… onde encontrar esses ícones alternativos, então? Bom, é exatamente para isso que estamos aqui: abaixo, vamos listar nove pacotes bem legais, nos mais diferentes estilos, que vocês podem acessar (ou adquirir) para dar aquela renovada na tela inicial do seu dispositivo. Vamos lá?

Juice

US$9 no Apply Pixels

Cansou do design plano e discreto do iOS? Pois o Juice, de Michael Flarup, dá uma reviravolta nessa filosofia de design com ícones 3D meticulosamente desenhados e com cores extremamente vibrantes.

Fluo

Mínimo de £5 no GumRoad

Para quem procura algo um pouco mais moderado, o Fluo, do designer Shihab, traz 36 ícones bem coloridos, porém com um design mais plano e moderno.

Aesthete

US$20 no GumRoad (com opções reduzidas mais baratas)

Se o minimalismo é a sua praia, o pacote Aesthete é para você: temos aqui não apenas um, mas nove(!) temas diferentes, incluindo “Abstrato”, “Gradiente”, “Texturizado”, “Natureza” e muito mais.

Squircle-less

US$24 no GumRoad

Cansou dos famigerados retângulos de cantos arredondados? O Squircle-less, de Tobias Whetton, usa truques de transparência para transformar seus ícones em retângulos bem retinhos, com design flat bem minimalista. Certifique-se de usar o wallpaper incluído no pacote, bem como o Modo Escuro no seu dispositivo — caso contrário, o efeito não dará certo.

3D App Icons

US$7 no GumRoad

Indo na direção contrária, o pacote 3D App Icons, de Alexander Shatov, traz uma abordagem quase cartunesca ao design dos ícones. Temos aqui mais de 40 deles, além de 6 imagens de fundo especiais.

360º Noir

Grátis no Behance

Criado pelo designer Parker Ortolani, o 360º Noir também dispensa os quadrados com cantos arredondados e os substitui por círculos — contanto que você use um wallpaper totalmente preto, para complementar o efeito.

Candicons

Grátis no Behance

A outra criação de Parker Ortolani é perfeita para os saudosistas, com um design reminiscente da linguagem Aqua (que dominou os sistemas da Apple, como o iPhone OS original, até o início da última década). Um verdadeiro túnel do tempo!

DesignKit

€14 no GumRoad

O designer Jaro Frey resolveu colocar três pacotes em um — todos com um tema em comum, monocromático, mas cada um com personalidade própria. Cada tema tem uma “história” própria e já vem com um wallpaper especial.

Ultimate Free iOS 14 Icon Pack

Grátis no Design Shack

Para o ultraminimalista que vive em você, esse pacote do Design Shack é matador: ele traz mais de 100 ícones monocromáticos e totalmente planos, para dar aquele ar bem discreto à sua tela inicial — há versões para Modo Claro e Escuro, e o pacote inclui até mesmo os arquivos .psd dos ícones para que você possa fazer suas próprias alterações, caso queira.

· • ·

E aí, curtiram as dicas? Não deixem de compartilhar as suas próprias, logo aqui abaixo. Divirtam-se!