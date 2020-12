Já trouxemos para cá um conceito de bateria externa MagSafe da própria Apple, mas enquanto a Maçã não se mexe, as fabricantes de acessórios fazem a festa. Basta dar uma olhada no Charge Fast.

O acessório nada mais é do que uma bateria externa que conecta-se magneticamente à traseira do iPhone 12 [mini, Pro, Pro Max] e dá algumas horas extras de autonomia ao dispositivo. Ele conta, inclusive, com uma porta USB-C para que você recarregue o iPhone (ou qualquer outro dispositivo) mais rapidamente, a até 20W.

Só há um problema: como notou o 9to5Mac, o Charge Fast nada mais é do que a importação de um carregador genérico, fabricado na China (por uma empresa chamada Caseier) e vendido no AliExpress. Ou seja: não há como nos certificarmos da procedência nem da qualidade do produto, então quem precisar muito de uma solução do tipo terá de seguir por sua própria conta e risco.

Ao menos, na página da AliExpress temos algumas informações extras sobre o acessório: ele conta com uma bateria de 5.000mAh e pode ser usado como uma simples base de carregamento — basta repousar o carregador sobre uma superfície, conectá-lo à energia e posicionar o iPhone em cima dele; o acessório recarregará primeiro o smartphone para, em seguida, completar sua própria bateria.

Os fabricantes afirmam que o acessório é capaz de recarregar o iPhone (via MagSafe) a 15W, mas sabemos que estamos lidando, aqui, com um produto que não tem qualquer certificação da Apple. Fica, portanto, a dúvida — ninguém sabe ao certo como funciona essa certificação, então pode ser que seja possível de fato construir um acessório MagSafe e fazê-lo funcionar a 15W mesmo sem o aval da Maçã.

Se vocês bem lembram, a Satechi lançou um carregador magnético para iPhones 12 (porém não-MagSafe) que limita-se a 7,5W, como os demais carregadores sem fio para iPhones. Ou seja… sim, é confuso, e teremos que dar o benefício da dúvida ao Charge Fast.

O acessório pode ser adquirido no seu site oficial por US$45 — ou no AliExpress por R$215 (na cotação de hoje). Ele é oferecido em três cores: verde, azul e cinza.