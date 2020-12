Como personalizar os controles dos AirPods

Não dá pra negar que os AirPods (comuns ou Pro) caíram no gosto do público. Tanto é que Tim Cook, CEO da Apple, chamou os fones de “fenômeno cultural” em uma reunião com acionistas em 2017, apenas um ano depois da chegada deles às lojas.

Publicidade

Para melhorar ainda mais a experiência com seus fones, a Apple disponibiliza algumas configurações para personalizá-los. Conheça elas e deixe seus AirPods com a sua cara!

Personalizando os AirPods (1ª e 2ª gerações)

A primeira coisa que você deve fazer é, com os AirPods devidamente emparelhados e sendo utilizados (ou seja, encaixados nas suas orelhas), ir em Ajustes » Bluetooth e tocar no “i” ao lado do nome dos AirPods.

Fazendo isso você chega à tela acima, pela qual pode personalizar os dois toques (tanto do lado esquerdo quanto o do direito), além de também poder ativar/desativar as opções de detecção automática de uso (para pausar quando você retirar um dos AirPods da orelha) e de microfone (se quer usar de forma automática ou escolher o microfone de um determinado lado).

Sobre a customização dos dois toques em si, você pode escolher entre passar para a próxima faixa, para a faixa anterior, pausar/reproduzir ou chamar a Siri.

Personalizando os AirPods Pro

O princípio nos AirPods Pro é o mesmo, porém com mais opções nas configurações do lado esquerdo/direito já que o modelo conta com recursos que o seu “irmão mais novo” não tem.

Selecione, então, cada lado para escolher uma dessas opções: pular para a próxima faixa, para a anterior, pausar/reproduzir ou ativar a Siri. Além disso, você pode optar por alternar entre os modos “Cancelamento de Ruído” e “Ambiente”, podendo ainda optar também pela opção “Desligado” (que não usa nenhum desses modos e economiza mais bateria).

Publicidade

No mais, é possível ativar/desativar o áudio espacial, um recurso para lá de interessante!

Personalizando os AirPods Max

No caso dos recém-lançados e caros AirPods Max, a Apple permite que você personalize as ações do botão (“Cancelamento de Ruído”, “Ambiente” ou “Desativado”) e da Digital Crown (mudar a orientação de aumentar/diminuir o volume).

Além disso, você pode ativar/desativar a detecção automática de cabeça, o áudio espacial e se os fones devem se conectar automaticamente ao iPhone.

· • ·

Publicidade

E você, acha que a Apple poderia permitir mais opções de configurações nos AirPods? Conte pra gente aqui nos comentários. 😉

AirPods de Apple Preço à vista: a partir de R$1.709,10

Preço parcelado: em até 12x de R$158,25

Lançamento: março de 2019

AirPods Pro de Apple Preço à vista: R$2.699,10

Preço parcelado: em até 12x de R$249,92

Características: Cancelamento Ativo de Ruído e Modo Ambiente

Lançamento: outubro de 2019

AirPods Max de Apple Preço à vista: R$6.209,10

Preço parcelado: em até 12x de R$574,92

Características: Cancelamento Ativo de Ruído e Modo Ambiente

Lançamento: dezembro de 2020

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão por cada venda concluída por meio dos links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.