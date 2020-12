Como ver quanto de espaço no iCloud cada membro da família está usando

A possibilidade de compartilhar o armazenamento do iCloud entre familiares pode ser uma mão na roda para quem tem uma família grande — e com todos usando dispositivos Apple.

Publicidade

Recentemente, com o Apple One, isso ficou ainda mais interessante, já que você acaba também economizando dividindo o plano com a sua família. No caso do Apple One, o plano familiar inclui 200GB de armazenamento no iCloud, podendo ser distribuído com até cinco membros da família.

Para visualizar a quantidade de armazenamento que cada um dos membros está usando, é só seguir alguns passos simples.

Como visualizar no iPhone e no iPad

Abra o app Ajustes. Logo no topo da tela, você verá o seu nome/foto; é aí que você tem que tocar. Em seguida, vá em iCloud » Gerenciar Armazenamento.

Você verá a opção “Uso Familiar”. Ao tocar nela, é possível conferir a lista com todos os membros que estão compartilhando o armazenamento do iCloud com você e a quantidade de armazenamento utilizado por cada um deles.

Há ainda outra opção para visualizar o armazenamento usado pelo Compartilhamento Familiar. Vá em Ajustes, toque novamente no seu nome no topo da tela, e depois em Compartilhamento Familiar » Armazenamento do iCloud. Por lá, além de visualizar o armazenamento usado por cada membro da família, você também pode realizar upgrades no seu plano de armazenamento.

Como visualizar no Mac

Nos computadores da Apple, abra as Preferências do Sistema e depois clique em “ID Apple”. Na barra lateral, selecione “iCloud” e, em seguida, toque em “Gerenciar…” (localizado no canto inferior direito, ao lado da barra que mostra quanto espaço está sendo usado por cada tipo de conteúdo).

Na lista, então, aparecerá a opção “Família”. Ao selecioná-la, você verá quanto armazenamento está sendo usado por cada membro.

Assim como em iPhones e iPads, há uma segunda maneira de conferir as mesmas informações por outro caminho. Para isso, abra as Preferências do Sistema e toque em “Compartilhamento Familiar”. Depois, na barra lateral, clique em “Armazenamento do iCloud”.

Você também poderá realizar upgrades e downgrades no seu plano de armazenamento por aí, também, caso queira.

Publicidade

· • ·

Com essas informações em mente, fica mais fácil conferir qual membro da família é o mais “guloso” e ocupa mais espaço na nuvem compartilhada, podendo então se programar para adquirir mais espaço na nuvem para todos ou pedir para a pessoa fazer uma limpa a fim de economizar um pouco. 😛