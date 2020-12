Como evitar downloads automáticos de atualizações dos sistemas da Apple

Sempre que a Apple lança novas versões de um dos seus sistemas operacionais (para iPhones, iPads, Macs, Apple Watches e/ou Apple TVs), muita gente reclama que o seu dispositivo está atualizando “sozinho”.

Na verdade, a Apple oferece uma opção simples para desabilitar que novas atualizações dos sistemas sejam realizadas de forma automática. Isso pode evitar problemas caso você precise muito usar o celular em um momento determinado e não quer se interrompido, por exemplo (ainda que esses updates sejam aplicados de madrugada).

Essa função está presente no iOS/iPadOS, no macOS, watchOS e no tvOS; abaixo, explicaremos como você pode desabilitá-las ou até mesmo ativar uma opção para que o sistema novo seja baixado à noite.

Como desabilitar a atualização automática no iOS e no iPadOS

Para evitar que novas versões do iOS ou do iPadOS sejam instaladas de forma automática, vá em Ajustes » Geral » Atualização de Software em em seguida, toque na seção “Atualizações Automáticas”.

Por lá, você verá duas opções: ao desmarcar “Baixar Atualizações do iOS”, o dispositivo não baixará novas versões do sistema. Já a segunda opção, “Instalar Atualizações do iOS”, evita que o aparelho seja atualizado durante a noite — para que isso aconteça, o iPhone ou o iPad precisa estar conectado a uma rede Wi-Fi e ligado à energia para completar o download e a instalação.

Como desabilitar a atualização automática no macOS

No SO dos Macs, abra Preferências do Sistema » Atualização de Software e depois selecione “Avançado…”.

Você verá algumas opções de busca automática de downloads de apps e de instalação/download de atualizações do sistema. Desmarque as opções “Baixar novas atualizações quando disponíveis” e “Instalar atualizações do macOS”.

Como desabilitar a atualização automática no macOS

No caso do smartwatch da Apple, o processo é parecido com o do iOS/iPadOS.

Abra o app Watch no iPhone, vá em “Geral”, depois toque em “Atualização de Software” e desmarque a opção “Atualizações Automáticas”. Isso vai evitar que o relógio seja atualizado durante a noite.

Como desabilitar a atualização automática no tvOS

Na Apple TV, vá em Ajustes » Sistema » Atualização de Software.

Nesta seção, basta desativar a opção “Atualizações Automáticas”.

Pronto, agora os seus sistemas operacionais só serão atualizados de forma manual, quando você realmente quiser. 😉