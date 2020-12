Como mudar a voz e o idioma da Siri

A Siri pode ser bem útil para quem quer ativar um alarme, ouvir uma piada saber a previsão do tempo ou pedir uma música. Porém, a assistente virtual configurada em português não é tão “inteligente” quanto a americana.

Além disso, a Siri brasileira ainda tem um pouco de dificuldade de entender palavras em idiomas diferentes, como ao pedir para que ela toque uma música com nome em inglês, por exemplo.

Caso você queira treinar o seu inglês (ou qualquer um dos idiomas disponíveis na Siri), é bem fácil trocar o idioma da assistente.

Como trocar o idioma da Siri no iOS/iPadOS

Abra Ajustes e procure por “Siri e Busca”. Entre as opções, temos o idioma e a voz da Siri.

Com relação ao idioma, a Siri está disponível em 38 países com diversas variações de línguas a depender do local. Além de definir o idioma, você também pode escolher se quer a voz da Siri masculina ou feminina (por padrão, ela é feminina).

Para escolher um novo idioma, basta selecionar o desejado na lista. O sistema começará a baixar a voz nova em segundo plano e, em poucos instantes, ela estará disponível para uso. Para escolher a voz da Siri, basta tocar na opção “Voz da Siri”.

Vale notar que, no Apple Watch, o idioma da Siri é “espelhado” do iPhone emparelhado, ou seja: se o seu iPhone estiver com a Siri em inglês, o relógio obrigatoriamente também estará configurado nesse idioma.

Como trocar o idioma da Siri no macOS

Para alterar o idioma e a voz da Siri no Mac, abra as Preferências do Sistema e em seguida, clique em “Siri”. Você verá as mesmas opções apresentadas no iPhone e no iPad.

Como trocar o idioma da Siri no tvOS

No caso da Apple TV, vá em Ajustes » Geral e procure por “Siri”. Assim como no iOS/iPadOS e no macOS, uma lista com os idiomas e as opções de voz da assistente virtual estarão por lá.

Como trocar o idioma da Siri no Software do HomePod

No alto-falante inteligente da Maçã, abra o app Casa (Home), pressione por alguns segundos o ícone do HomePod e deslize para baixo até encontrar as opções “Idioma” e “Voz da Siri”.

Escolha o idioma e a voz desejada. É bom lembrar aqui que a Siri em português segue indisponível no alto-falante — atualmente, ela pode ser usada em inglês, mandarim, cantonês, francês, alemão, espanhol e japonês.

Conte aí pra gente: você costuma usar a Siri em outro idioma que não o português? 😊