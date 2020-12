Apple fará evento de compras no Japão após a virada do ano

Hoje mais cedo, ao comentarmos o mais novo comercial de Ano Novo da App Store no Japão, falamos que a Apple ainda não tinha divulgado a data do tradicional evento de compras que realiza no país, sempre no início do ano. Bom, não demorou nada!

O site da Apple Japão anunciou agora há pouco que o evento de compras no país será realizado nos dias 2 e 3 de janeiro. O evento, semelhante àquele realizado pela Maçã nos EUA entre a Black Friday e a Cyber Monday, dará cartões-presente da empresa a consumidores que adquirem determinados produtos durante o período da ação.

O valor dos gift cards varia de acordo com o produto adquirido e pode chegar a ¥18.000 (cerca de R$900). Como de costume, a promoção contempla produtos que não estão entre os recém-lançados: entre os dispositivos que renderão cartões-presente aos consumidores, temos o iPhone 11/XR, os iPads “comuns”, Pro e mini, os AirPods [Pro], o MacBook Pro de 16 polegadas, o iMac de 21,5 polegadas, o Apple Watch Series 3, ambos os modelos da Apple TV e o HomePod, além de fones Beats.

Os mais novos lançamentos da empresa — como a família do iPhone 12, os novos iPads Air, os Macs com chip M1, o HomePod mini e os AirPods Max — ficaram de fora, como era de se esperar.

Caso você esteja na Terra do Sol Nascente no início de 2021, aproveite — o evento vale tanto para compras feitas nas lojas físicas da Maçã quanto para as realizadas na Apple Store online japonesa.

