Para todas as promessas e defesas públicas que a Apple faz em relação à privacidade dos seus usuários, sempre há um aspecto ou outro que acaba caindo em contradição — seja por ação deliberada da própria empresa ou por alguma falha nos seus produtos e serviços. O caso mais recente cai nessa segunda opção.

Explico: há cerca de um ano, a Apple lançou alguns novos estudos de saúde em parceria com instituições renomadas dos EUA — a ideia, como explicamos, é usar a plataforma de Saúde da empresa para coletar dados dos voluntários e, com isso, fornecer mais recursos para a pesquisa de médicos e cientistas, visando a criação de curas e prevenções para determinadas doenças e condições.

Um dos estudos lançados à época foi o de audição, realizado em parceria com a Universidade de Michigan e a Organização Mundial da Saúde (OMS). O problema é que, por conta de um bug na captura dos dados dos voluntários que participaram do estudo, alguns dados foram capturados sem o consentimento deles.

Mais precisamente, ao realizar a entrada no estudo, os voluntários cederam à Apple e às instituições a permissão para coletar dados como nível de volume nos headphones durante uso, volume do som ambiente médio, frequência cardíaca e alguns dados de exercícios. Os dados seriam capturados somente no período do estudo, mas o bug na coleta fez com que um histórico retroativo de 30 dias dessas informações fosse, também, coletada — sem a devida autorização.

A falha não chega a ser o fim do mundo, mas a Apple e as instituições envolvidas entraram em contato com os voluntários para informar sobre o caso. Segundo a empresa, os dados coletados não podem ser usados para identificar um determinado usuário; além disso, todos os dados históricos foram deletados e a ferramenta de coleta do aplicativo Pesquisa foi atualizada para corrigir o bug.

Por mais que nunca seja legal ver dados não-autorizados sendo coletados por qualquer empresa que seja, seria legal ver a Apple e as demais gigantes tecnológicas adotando esse modus operandi em *todos* os casos de brecha e exposição de dados. Afinal, melhor que os usuários afetados saibam da questão o quanto antes e da forma mais transparente possível.

via 9to5Mac