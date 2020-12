Como mudar a cor de realce no macOS

O macOS oferece diversas opções de personalização como wallpapers, protetores de tela e, mais recentemente no macOS Big Sur, os widgets.

Publicidade

Outra opção para deixar o Mac com a sua cara é alterar a cor de realce do sistema, que está presente em menus e botões do macOS, por exemplo. Antes, porém, vale explicar a diferença entre cor de realce e cor de destaque.

Cor de realce é a usada para os botões, menus locais e outros controles da interface; já a cor de destaque é usada para destacar textos selecionados.

No macOS Big Sur, por padrão, a cor de realce é a multicor. Mas, além dessa opção, a Apple oferece outras oito tonalidades: azul (antiga padrão), roxo, rosa, vermelho, laranja, amarelo, verde e grafite.

Publicidade

Para mudar a cor de realce, abra as Preferências do Sistema no Mac e selecione a seção “Geral”.

Logo abaixo das opções de aparência, você verá as cores de realce do sistema. Selecione então a cor desejada e feche a janela.

Como o processo é automático, não é necessário que você reinicie o computador. Caso você alterne entre os modos claro e escuro do sistema, a cor de realce acompanhará sua seleção.