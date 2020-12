Todo mundo que acompanhou nossos unboxing e hands-on do HomePod mini sabe que o pequeno alto-falante inteligente da Apple traz, na caixa, um adaptador de tomada de 20W — o que, aqui, é absolutamente inegociável, já que o dispositivo não tem bateria interna e precisa ficar constantemente plugado para funcionar.

Publicidade

Uma pequena chatice do alto-falante desde o seu lançamento, entretanto, era que você não podia usar carregadores de 18W para plugá-lo na tomada — ou seja, no evento de uma viagem em que você quisesse levar o HomePod mini, por exemplo, não seria possível usá-lo com adaptadores de 18W, como o que a Apple vendeu até recentemente (e incluía na caixa dos iPhones 11 Pro e Pro Max). Agora, sim!

Como notaram alguns usuários do Reddit, o update 14.3 do Software do HomePod adicionou suporte a carregadores de 18W — não apenas o da Apple, mas também alguns modelos de marcas selecionadas, como a Aukey e a RAVPower. Um usuário conseguiu até conectar o HomePod mini a uma bateria externa da Cygnett (com porta USB de 18W), permitindo o uso do dispositivo longe da tomada por algumas horas.

Naturalmente, é necessário testar se o seu adaptador de 18W é compatível com o dispositivo — caso não seja, o HomePod mini simplesmente exibirá uma luz laranja no topo, sem funcionar. Para fazer os testes, você só precisa certificar-se de que o software do alto-falante já está na versão 14.3, o que pode ser checado no aplicativo Casa, no iPhone: basta tocar no ícone da casinha no canto superior esquerdo, tocar em “Ajustes da Casa” e ir até o campo “Atualização de Software”.

Publicidade

Pois bem, menos uma limitação besta.

via The 8-Bit