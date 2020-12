Kuo: lançamento do “Apple Car” poderá ficar para 2028

Na semana passada, comentamos uma estimativa/especulação da Reuters sobre o “Apple Car”, o tão falado e aguardado veículo autônomo da gigante de Cupertino. Na visão da agência, a produção do automóvel da Maçã poderá começar em 2024 ou, mais tardiamente, em 2025.

No entanto, o confiável analista da TF Internacional Secutiries, Ming-Chi Kuo, divulgou uma nota focada no “Apple Car”, na qual ele apontou que o mercado “tem grandes expectativas sobre o projeto da Maçã, mas que ainda não está preparado para isso”.

Nesse sentido, Kuo citou três incertezas principais com o carro da Apple: uma delas relacionada com o momento de lançamento, outra com os fornecedores e as especificações do veículo e, a última, em torno da competitividade da Apple no mercado de veículos elétricos.

Vale notar que Kuo, em 2018, havia previsto o lançamento do “Apple Car” entre 2023-25, mas suas apostas mudaram drasticamente desde então. De acordo com a última pesquisa feita por ele, mesmo se o desenvolvimento “correr bem”, um (possível) lançamento poderá acontecer entre 2025 e 2027.

Entretanto, com base nos padrões da Apple e nas “mudanças rápidas da indústria de veículos elétricos e automotivos”, Kuo disse que “não ficaria surpreso” se o “Apple Car” chegasse em 2028 ou posteriormente, apesar dos supostos avanços no desenvolvimento desse projeto.

O mercado tem grandes expectativas para o “Apple Car”. Ainda assim, lembramos aos investidores que, embora a Apple tenha uma variedade de vantagens competitivas, ela nem sempre é bem-sucedida em novos negócios. Por exemplo, a Apple não conseguiu entrar no mercado de alto-falantes inteligentes. A demanda pelo HomePod e pelo HomePod mini foi menor do que o esperado, e o desenvolvimento de novos modelos de alto-falantes inteligentes foi temporariamente suspenso. A competição no mercado de carros elétricos/autoguiados é mais acirrada que a de alto-falantes, então achamos que é perigoso chegar à conclusão de que o “Apple Car” terá sucesso.

Por fim, Kuo também afirmou que os conceitos de carros da Maçã que estão surgindo “são pura especulação” e não têm nada a ver com os projetos reais do “Apple Car”.

