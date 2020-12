Tem uma smart TV da LG, modelo 2018, em casa? Pois aqui está uma ótima notícia para o seu fim de ano: depois de meses de indecisão, a fabricante finalmente começou a liberar o suporte ao AirPlay 2 e ao HomeKit nos dispositivos.

Segundo múltiplos leitores do MacRumors, seus aparelhos de televisão receberam uma atualização de software que já inclui o suporte aos protocolos da Maçã. Com isso, é possível transmitir telas, músicas, vídeos, fotos, podcasts e outros elementos diretamente de um iPhone, iPad ou Mac com o AirPlay 2. Já o HomeKit permite que você adicione a TV ao aplicativo Casa e controle aspectos do aparelho diretamente do seu dispositivo móvel.

Para quem não acompanhou a saga, a LG jogou um balde de água fria nos donos de suas smart TVs de 2018, quando anunciou que não tinha planos de levar o AirPlay 2 e o HomeKit aos modelos — anteriormente, a empresa já tinha anunciado que as TVs receberiam, sim, suporte aos protocolos. Compreensivelmente, a reação foi muito negativa e, poucos dias depois, a LG voltou atrás, com uma promessa de que levaria, sim, o recurso aos aparelhos em questão — mas sem dar uma data específica para isso.

Agora, cá estamos. Não há, ainda, uma lista completa dos modelos que receberão o update, mas em abril passado a LG afirmou que todas as TVs cujos códigos começassem com as letras SK e UK estariam dentro da festa — ou seja, é bem provável que sejam justamente esses modelos aqueles que receberão os protocolos da Apple.

Alguém já notou alguma diferença por aí?