Promoções na App Store: Highwind, Passpartout, Foi Pond 3D e mais!

Aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores nesta última segunda-feira de 2020!

Highwind, criado pela Selva Interactive, é um excelente jogo para os fãs de combates aéreos.

No game, você está no controle de um avião de papel em piloto automático. Toque no lado direito da tela para atirar em seus inimigos; toque do lado esquerdo e ative seu escudo. As barras laterais indicam a energia restante para cada habilidade.

De acordo com a sua experiência e evolução no jogo, você poderá adquirir melhorias e novos aviões.

Confira um vídeo:

Boa diversão! 😃

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$106 de desconto:

Apps para iOS/iPadOS

Pinte e venda suas obras.

Aplicativo educacional.

Teclado calculadora.

Sons para dormir.

Puzzles.

Utilitário de produtividade.

Apps para macOS

Lagoas de carpa na tela do seu Mac.

Tubarões na tela do seu Mac.

Aproveitem as ofertas e até amanhã. Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr!

Respeite o distanciamento social e use máscara em locais públicos. 🏠😷