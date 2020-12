Mesmo com toda a tecnologia embarcada, os veículos da Tesla têm uma omissão importante em seus painéis centrais: além de não oferecerem suporte a nenhum sistema de integração externo (como o CarPlay ou o Android Auto), no campo da música eles trazem integração somente com o Spotify — ou seja, caso você seja assinante de uma outra plataforma, como o Apple Music, precisará conectar o seu smartphone via Bluetooth no sistema do veículo para transmitir as suas canções.

Parece que isso está para mudar, entretanto: como notou o usuário @greentheonly , no Twitter, veículos da Tesla estão começando a testar a integração com outros serviços de música e áudio, como o Apple Music, além do TIDAL, do Amazon Music, do TuneIn e do SiriusXM.

Looks like more media sources are coming soon. Though it's not quite there yet.

The icon in UI is wrong, but the correct on is already populated. pic.twitter.com/dmavYUvuh7 — green (@greentheonly) December 27, 2020 Parece que mais fontes de mídia chegarão em breve, mas as coisas ainda não estão prontas. O ícone na interface está errado, mas a versão correta já está no sistema.

they's been working on it for quite some time

it's a bit of a stub now so who knows when it actually comes, the tidal is the next one I think because it actually started to get things populated. pic.twitter.com/du3TG1QYRX — green (@greentheonly) December 27, 2020 E o Apple Music?

—

Eles têm trabalhado nisso há algum tempo. No momento é uma coisa ainda preliminar, então ninguém sabe quando o suporte chegará de fato; acho que o TIDAL será o próximo porque os elementos já estão começando a aparecer no sistema.

Como dá para ver acima, a coisa toda ainda está em uma fase de testes bem incipiente — apesar de as opções aparecerem no menu de mídias, ainda não é possível conectar-se a nenhum dos novos serviços, e o sistema retorna uma mensagem de erro ao tentar usar o Apple Music ou uma das outras plataformas.

Em um dos seus eventos recentes, a Tesla já tinha anunciado que adicionaria suporte ao TIDAL no sistema dos seus carros. Nada foi comentado à época, entretanto, sobre o Apple Music ou as demais plataformas.

Na ínfima chance de você ter um Tesla dando sopa por aí, as novas opções (ainda não funcionais) de mídia podem ser conferidas na versão 2020.48.26 do software dos veículos. Vamos ver se a integração total demorará mais muito tempo para chegar.

