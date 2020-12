Como vocês provavelmente sabem, vários países já começaram ou se preparam para começar a vacinar parcelas das suas populações (what a wonderful world…) contra o novo Coronavirus (COVID-19). Nesse sentido, Los Angeles será o local de testes de um recurso bem interessante envolvendo a vacina e o aplicativo Wallet, do iOS.

A maior cidade da Califórnia (e todo o condado onde o município está localizado) firmou uma parceria com a startup Healthvana para fornecer atestados de vacinação a todos os indivíduos já devidamente imunizados. Os certificados ficarão no aplicativo Wallet (ou no Google Pay, no caso do Android) e os usuários poderão usar o comprovante para entrar em voos, eventos e outros espaços que porventura possam exigir a vacinação para entrada.

A iniciativa também tem um outro benefício prático: como a vacina escolhida pelo condado de Los Angeles é do tipo que exige duas doses, o serviço da Healthvana saberá quando o usuário tomou a primeira dose e enviará notificações ao aparelho para lembrá-lo de concluir sua imunização após o período de tempo recomendado.

A participação no “comprovante digital de vacinação” será opcional e a Healthvana garante que os dados dos usuários serão armazenados de forma segura em servidores da Amazon Web Services. Obviamente, todos os indivíduos vacinados também receberão comprovantes em papel, que poderão ser usados pelos usuários com menos familiaridade às novidades tecnológicas.

De qualquer forma, fica aí a ideia para empresas ou órgãos que queiram implementar uma ideia semelhante em outros locais. Sabe-se lá quando nós, no Brasil, poderemos ser vacinados, mas será ótimo poder integrar a imunização às nossas vidas digitais. Não acham?

