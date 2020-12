MacMagazine no Ar #405: Apple Pay no Nubank, Xiaomi sem carregador, “Apple Car” em 2028 e mais!

E hoje √© dia de MacMagazine no Ar! ūüėÉ Esta √© a 405¬™ edi√ß√£o do nosso podcast, a √ļltima de 2020 ‚ÄĒ com grava√ß√£o transmitida ontem via YouTube, ao vivo, e excepcionalmente sem edi√ß√£o do Eduardo Garcia [@edugarcya].

√Č diferente do normal, meio bagun√ßado e com qualidade de √°udio inferior, mas pelo menos n√£o falhamos. Hehe!

Participantes do dia

Rafael Fischmann [@rfischmann]

[@rfischmann] Eduardo Marques [@eduardomarques]

[@eduardomarques] Breno Masi [@macmasi]

Pauta do episódio

Nosso podcast está disponível no Apple Podcasts, no Spotify, no Amazon Music, no Deezer, num perfil do portal SoundCloud ou diretamente num feed RSS.

Ouça pelo SoundCloud

Ouça pelo Apple Podcasts

Ouça no Spotify

Assista pelo YouTube

Como falamos, esse episódio foi excepcionalmente transmitido para todo mundo pelo YouTube e a versão em áudio não foi editada. Confira-o abaixo:

Grava√ß√Ķes ao vivo

Semanalmente, n√≥s transmitimos as grava√ß√Ķes do nosso podcast ao vivo para patr√Ķes que nos apoiam pelo Patreon ou pelo Catarse. E essa √© s√≥ uma de v√°rias recompensas que oferecemos por l√°, confira! ūüėä