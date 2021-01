MacMagazine no Ar #408: volta do MagSafe, iMac inspirado no Pro Display XDR, “iPhone 12s” com Touch ID sob a tela e muito mais!

E hoje √© dia de MacMagazine no Ar! ūüėÉ Esta √© a 408¬™ edi√ß√£o do nosso podcast.

Participantes do dia

Rafael Fischmann [@rfischmann]

[@rfischmann] Eduardo Marques [@eduardomarques]

[@eduardomarques] Breno Masi [@macmasi]

[@macmasi] Convidado especial: Nuno Luz [@nluz]

A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].

Pauta do episódio

Apoio: Loja do Sapo

Este epis√≥dio teve o apoio da Loja do Sapo, que faz troca de vidros de Apple Watches ‚ÄĒ inclusive do Series 6 e do SE ‚ÄĒ com pre√ßo bastante competitivo e um ano de garantia. Eles est√£o em Belo Horizonte (MG), mas atendem o Brasil inteiro via SEDEX. Siga-os no Instagram em @lojadosapo!

Gravação ao vivo

A partir deste epis√≥dio, todas as nossas grava√ß√Ķes do podcast ser√£o transmitidas ao vivo pelo YouTube, para todo mundo, com intera√ß√£o via (Super) Chats.