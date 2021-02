Apple fechará loja na Virgínia e renovará uma em Kentucky

A Apple está constantemente se movimentando para oferecer a melhor experiência de varejo ao seus consumidores — prova disso são as constantes mudanças e renovações que a companhia propõe em suas unidades ao redor do mundo.

Mais recentemente, a companhia anunciou duas grandes mudanças, ambas nos Estados Unidos. Vamos conferir?

Apple MacArthur Center

Após mais de 14 anos de funcionamento, a gigante de Cupertino deu sinal de que fechará permanentemente sua unidade no shopping MacArthur Center (em Norfolk, no estado americano da Virgínia).

A Apple não divulgou ainda uma data exata de fechamento da loja, mas garantiu que realocará seus funcionários em outros cargos e disse que espera continuar atendendo clientes da região na Apple Lynnhaven Mall, na cidade vizinha de Virginia Beach.

A companhia também não divulgou o motivo do fechamento — mas sabe-se que houve vários problemas de segurança na localidade atual, incluindo situações com atiradores nos últimos anos.

Apple Fayette Mall

A Apple também está fechando hoje (26/2) as portas da sua loja em Lexington, no estado americano do Kentucky — mas não permanentemente.

A companhia está mudando a unidade de endereço e aproveitando a oportunidade para dar uma bela renovada. De acordo com as informações, uma nova loja será aberta no The Summit at Fritz Farm, cuja inauguração ocorrerá no dia 1º de março.

O Summit at Fritz Farm é um moderno shopping ao ar livre a menos de dois quilômetros do Fayette Mall, onde a loja estava localizada. O novo espaço se conectará com o ambiente exterior do centro de compras e ganhará vários dos novos elementos de design em varejo da companhia.

A Apple não revelou o motivo da mudança de endereço, mas certamente o objetivo é oferecer um serviço ainda melhor (e atualizado) para seus clientes.

Intérpretes em Apple Stores

Numa nota relacionada, a Apple está expandindo a disponibilidade de intérpretes de linguagem de sinais em suas lojas ao redor do mundo, permitindo que clientes com deficiência auditiva tenham acesso a atendimentos individuais, sessões Today at Apple, entre outros.

Usuários podem solicitar intérpretes de linguagem de sinais em lojas na Alemanha, na Austrália, na Áustria, na Bélgica, no Canadá, nos Estados Unidos, na França, na Itália, no Reino Unido, na Suécia e na Suíça. O serviço gratuito pode ser solicitado por meio da página da loja que o consumidor pretende visitar, caso disponível.

via MacRumors, 9to5Mac