Apple indica reparabilidade de iPhones e Macs na França

A Apple começou a divulgar, nesta semana, índices de reparabilidade de iPhones e Macs na França, uma medida deliberada pelo Parlamento Europeu no ano passado. As informações são do MacGeneration.

Os índices agora são exibidos no app Apple Store e no site da Apple. Existem cinco critérios diferentes usados para determinar o índice de cada dispositivo — os quais vão desde facilidade para desmontá-los e disponibilidade de peças necessárias para reparo.

Todos os modelos do iPhone 12 receberam uma pontuação de reparabilidade 6 (de 10), enquanto que o iPhone 11 ganhou a nota 4,6.

No lado do Mac, o novo MacBook Air foi classificado com uma pontuação de 6,5, seguido pelo MacBook Pro de 16 polegadas com 6,3 pontos e o novo MacBook Pro de 13 polegadas com 5,6 pontos.

Separadamente, a Apple publicou uma página em seu site francês com links para relatórios detalhados de índice de reparos, incluindo informações sobre desmontagem, acesso a ferramentas, disponibilidade e preços de peças, e suporte de software e serviços.

A obrigatoriedade do índice de reparabilidade de dispositivos eletrônicos na Europa entrou em vigor em 1º de janeiro e se aplica a fabricantes de smartphones, laptops, TVs, máquinas de lavar, entre outros. A legislação foi promulgada para “reduzir o desperdício e promover uma economia circular”.

Infelizmente, já que isso se refere somente à legislação europeia, é improvável que a Apple expanda a medida para outras regiões — o que seria muito bem-vindo, não é mesmo?

