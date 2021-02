Apple Music ganha nova seção “Por trás das músicas”

O Apple Music lançou hoje uma área dedicada ao trabalho de compositores, produtores, músicos, etc. intitulada “Por trás das músicas” (em inglês, “Behind the Songs”).

Por lá, temos playlists diversas, entrevistas, estações de rádios, vídeos com explicações de artistas sobre as letras de suas músicas e mais conteúdos relevantes envolvendo esse tipo de trabalho.

De acordo com a Apple, todo o conteúdo disponibilizado na nova área é pesquisável no serviço de streaming musical — ou seja, qualquer pessoa que pesquisar “compositor” ou “compositores” verá tais conteúdos na busca.

Segundo o Engadget, a novidade faz parte de uma parceria da Apple com a The Ivors Academy, que representa e promove os compositores do Reino Unido e da Irlanda. Os nomeados para o Rising Star Award With Apple Music serão revelados na nova área, em julho próximo.

Vale notar que, recentemente, o Spotify também estreou uma seção voltada a compositores.