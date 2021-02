Apple TV+: sequência de “Band of Brothers” define protagonistas

O mundo do audiovisual está de olho em “Masters of the Air”, a sequência (espiritual, não narrativa) de “Band of Brothers” e “The Pacific” — não só pela escala grandiosa da minissérie, com produção executiva de Steven Spielberg e Tom Hanks, mas também porque estamos falando da primeira produção do Apple TV+ inteiramente filmada e realizada pela própria Maçã, por meio do seu estúdio Masters.

Pois hoje, o Deadline trouxe os nomes de dois dos protagonistas da futura minissérie: Austin Butler (de “Era Uma Vez Em… Hollywood” e estrela da futura cinebiografia de Elvis Presley) e Callum Turner (“Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald”). Butler interpretará o Major Gale Cleven, enquanto Turner ficará com o papel do Major John Egan.

Obviamente, se “Masters of the Air” for seguir o estilo e a narrativa das minisséries que a precedem, os dois atores serão apenas dois nomes num elenco numeroso, com várias histórias se entrecruzando num mesmo plano de fundo: a Segunda Guerra Mundial. Como já informamos, a produção será baseada no livro homônimo de Donald L. Miller, o qual descreve um grupo real de soldados da aeronáutica dos Estados Unidos que levou o combate da guerra ao território alemão.

Já sabemos, também, que a minissérie custará mais de US$200 milhões (uma das produções televisivas mais caras desde “Game of Thrones”) e terá dez episódios, todos dirigidos por Cary Joji Fukunaga — responsável pela primeira temporada de “True Detective” e pelo vindouro “007 – Sem Tempo para Morrer”. John Orloff e Graham Yost serão os roteiristas.

Ainda não há informações sobre o restante do elenco, início das filmagens ou previsão de estreia para “Masters of the Air” — mas nós, claro, ficaremos de olho (e bem ansiosos).

