Apple TV+: Wagner Moura protagonizará “Shining Girls” com Elisabeth Moss

Mais um dia, mais uma novidade no Apple TV+ — e hoje, uma novidade brasileira e baiana da gema (se vocês me permitem o bairrismo por um segundo, claro)!

De acordo com a Variety, Wagner Moura assinou com a Maçã para protagonizar a vindoura série “Shining Girls” ao lado da atriz Elisabeth Moss (“The Handmaids Tale”), já confirmada na produção. A série, como informamos, terá produção executiva de Leonardo DiCaprio, por meio da sua produtora Appian Way — que assinou um longo contrato de prioridade com a Apple.

Na série, passada na época da Grande Depressão, Wagner interpretará Dan, um jornalista veterano que junta-se a Kirby Mizrachi (Moss) na investigação de uma tentativa de assassinato sofrida por ela — e que, pelo visto, envolve um serial killer que viaja no tempo e mata as titulares “shining girls” para continuar suas jornadas.

A produção é baseada no romance homônimo de Laurek Beukes e será adaptada por Silka Luisa (“Strange Angel”) — que também será showrunner e produtora executiva da série. Ainda não há, entretanto, notícias sobre filmagens ou previsão de estreia. Mas que parece promissor, parece!

via Apple World Today