Bill Gates revela por que prefere Android ao iOS

Bill Gates, cofundador e ex-CEO da Microsoft, cedeu à fama do app Clubhouse para promover seu novo livro “Como evitar um desastre climático: as soluções que temos e as inovações necessárias”; ele também participou de uma entrevista e revelou por que prefere o Android ao iOS.

Publicidade

Dado que o Clubhouse está disponível atualmente apenas para iOS (a versão para Android ainda está sendo desenvolvida), naturalmente uma das perguntas que surgiu no bate-papo com o jornalista Andrew Ross Sorkin (da CNBC e do The New York Times) foi se Gates usa o iPhone e qual sistema operacional ele prefere.

Na verdade, eu uso um telefone Android. Como quero manter o controle de tudo, costumo brincar com iPhones, mas aquele que carrego comigo é o Android.

Questionado o motivo da sua preferência, o executivo respondeu que gosta do fato de o Android vir com apps da Microsoft pré-instalados:

Alguns dos fabricantes de Android pré-instalam o software da Microsoft de uma forma que torna tudo mais fácil para mim. Eles são mais flexíveis sobre como o software se conecta ao sistema operacional. Então, acabei me acostumando com isso.

Vale notar que, com o iOS/iPadOS 14, é possível definir apps padrões de navegação e de email — mas, de fato, os apps da Microsoft (nem de outras empresas) não vêm pré-instalados nos sistemas da Apple.

Publicidade

Em outra parte da conversa, Gates admitiu que tinha um relacionamento difícil com Steve Jobs, mas chamou o cofundador da Apple de “único”.

É possível conferir a entrevista completa nesse vídeo do YouTube.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão por cada venda concluída por meio dos links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via iMore