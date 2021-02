Chinesa compra iPhone na Apple e recebe… iogurte de maçã

Não faltam casos brasileiros de consumidores comprando gato por lebre — ou melhor, comprando iPhones e recebendo artefatos de todos os tipos no seu lugar: só nos últimos meses, falamos aqui de um saco de areia, uma caixa com pedras e um aipim (ou macaxeira, ou mandioca, como queira). Poucos casos, entretanto, serão tão inusitados quanto este ocorrido recentemente na província de Anhui (leste da China) e trazido pelo Global Times.

Em um vídeo publicado na rede social Weibo, uma mulher — identificada apenas pelo seu sobrenome, Liu — afirmou ter gastado 10.100 yuans (aproximadamente R$8.700) na compra de um iPhone 12 Pro Max de 256GB, feita na própria Apple Online Store chinesa. Dois dias depois, a surpresa: ao abrir a caixa do produto, o que Liu recebeu não foi um smartphone novinho, e sim… uma caixa de iogurte de maçã.

Segundo a consumidora, ela não recebeu o pacote diretamente das mãos da empresa de entregas — a caixa foi posta num locker de encomendas instalado no seu prédio e de lá retirado por Liu. A polícia trabalha com a hipótese de roubo (não brinca!), mas ainda não se sabe em que etapa do processo de entrega o crime ocorreu.

Na rede social chinesa Weibo, alguns usuários sugerem também que Liu pode ter sido vítima de um golpe, fazendo a compra do iPhone por um site falso idêntico à loja online oficial da Maçã. A consumidora não se pronunciou sobre o caso, entretanto.

Tanto a Apple quanto a Express Mail Service (EMS), empresa encarregada da entrega, afirmaram ter iniciado uma investigação interna para averiguar o caso. Nenhuma delas, entretanto, deu um veredito sobre a situação até o momento — e Liu continua sem seu iPhone.

