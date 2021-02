Conceito: “iPhone Pro” com Smart Connector e MagSafe 2

Muitos dos conceitos que falamos aqui no MacMagazine dão forma ao que os rumores têm apontado — e a criação mais recente do designer Antonio De Rosa não foge disso.

Inspirado nos burburinhos de que os próximos iPhones não terão conector Lightning, o designer criou um conceito de “iPhone Pro” baseado em tecnologias sem fio que conhecemos, como o Smart Connector dos iPads Pro e, é claro, o MagSafe.

Embora a porta Lightning tenha sido eliminada, ainda seria possível conectar outros dispositivos e acessórios ao iPhone — porém de uma outra maneira. Como dissemos, De Rosa imaginou um conector muito semelhante ao Smart Connector dos iPads Pro — o qual permite conectar teclados externos e outros acessórios ao tablet.

Segundo ele, esse recurso seria projetado para “conectar acessórios poderosos”, como carregadores portáteis (“MagPower”) e até lentes externas (“MagCamera”). Esses complementos se agarrariam ao aparelho com ímãs usando uma versão aprimorada do MagSafe.

O designer também concorda com os rumores de que o próximo iPhone terá um recorte frontal (notch) menor e uma tela de 240Hz. No mais, o sistema de câmeras do “iPhone Pro” teria quatro lentes, mas as especificações imaginárias não foram divulgadas.

Por fim, o designer acha que é hora de a Apple abandonar a numeração do nome comercial dos iPhones — por isso somente “iPhone Pro”, sem nenhum número.

