Filmagens de “Truth Be Told” são interrompidas após protesto em Los Angeles

Quem está esperando a segunda temporada de “Truth Be Told”? A produção dos novos episódios está a todo vapor, mas um obstáculo foi encontrado recentemente em Los Angeles (Estados Unidos): por conta de um protesto, a equipe foi obrigada a interromper momentaneamente as filmagens da série.

De acordo com o Deadline, o protesto estava relacionado diretamente à própria produção da série. A equipe estava filmando cenas no Parque Leimert Plaza, próximo ao centro da cidade, quando um grupo de protestantes chegou ao local apresentando objeções à presença da equipe de “Truth Be Told”.

Os membros da comunidade estavam insatisfeitos com um fato específico: a prefeitura de LA implementou uma política de fechar o Leimert Plaza e outros parques da cidade durante a noite, para evitar que pessoas em situação de rua encontrassem abrigo nos espaços públicos (ou… “públicos”). A razão do protesto foi pelo fato de a prefeitura permitir a presença da equipe de “Truth Be Told” no parque durante a noite, mas não das pessoas sem teto.

Segundo a reportagem, as filmagens no parque estavam relacionadas a uma cena de flashback envolvendo versões jovens da protagonista Poppy Parnell e de Noa Havilland — Octavia Spencer e Katherine LaNasa, que interpretam as versões adultas das personagens, não estavam presentes, mas as duas atrizes jovens se retiraram do local juntamente ao restante da produção. A polícia de LA se apresentou para auxiliar a equipe.

Agora, segundo fontes ouvidas pelo Deadline, a expectativa é que as filmagens da cena sejam realocadas para um outro lugar com características parecidas. Não é de se esperar, entretanto, que o incidente represente grandes atrasos para a produção da segunda temporada da série.

Que situação, hein?

via 9to5Mac