Final Fantasy VII ganhará mais duas versões para iOS, incluindo uma battle royale

Aconteceu ainda ontem o State of Play, evento da Sony com anúncios diversos da empresa. Nele, a gigante Square Enix divulgou seus planos para o remake de… Final Fantasy VII.

Desta vez, em dose dupla para iOS.

Final Fantasy VII: The First Soldier

O primeiro deles é Final Fantasy VII: The First Soldier. Trata-se de um estilo battle royale (jogadores batalhando até restar apenas um) se passando em Midgar, 30 anos antes dos eventos de FF7 propriamente dito.

Não só armas e acessórios compõem o campo de batalha, mas suas magias, invocações e habilidades com o que seu personagem for capaz de fazer. O visual me lembra um Free Fire adaptado, mas com coisas um pouco mais modernas dos battle royales mais recentes.

No trailer abaixo, você confere um pouco disso:

Sabe aquele meme do só acredito vendo? Então…

*Final Fantasy vai lançar um battle royale!*

Eu: “Só acredito vendo!”

Eu vendo: “Não acredito!”

É estranho imaginar uma história RPG ir para esse rumo — ainda que tenha existido no Japão Final Fantasy VII: Dirge of Cerberus no PS2 como um jogo de tiro em terceira pessoa, só que isso foi há 15 anos. Mas a proposta é boa e esse modo de jogo tem feito bastante sucesso em todo o mundo.

Free Fire Fantas Final Fantasy VII: The First Soldier não tem uma data exata de lançamento mas a empresa disse que será ainda em 2021, para iOS e Android. Mas uma coisa já sabemos: o jogo será gratuito para jogar, com compras internas.

Final Fantasy VII: Ever Crisis

O segundo jogo é… Final Fantasy VII: Ever Crisis — esse, uma espécie de “o remake do remake”, algo que a Rockstar Games faz muito com GTA V. Espetada do bem, diga-se, amo o jogo. 😜

Aliás, a própria desenvolvedora começa o trailer com “Mais uma possibilidade para um remake”, veja:

Se você jogou o primeiro Final Fantasy VII, lançado há 24 anos, verá que o design e os gráficos são fiéis e trazem uma excelente nostalgia. É claro, tudo refeito para habitarem de forma suave em nossas pequenas telas LCD/OLED, mantendo o estilo tridimensional.

FF7 Ever Crisis terá o modo de um jogador apenas e será baseado em capítulos, algo que a Square Enix tem feito bem em seus jogos. O game será um compilado de muitas das várias versões já lançadas para Final Fantasy VII.

Sua data também é indefinida, mas este certamente ficará para o ano de 2022. A boa notícia é que também será gratuito para jogar —é claro, com compras internas.

Ansioso? Se sim, relembre Final Fantasy VII para iOS, lançado há quase seis anos. Compra recomendada, sem pensar duas vezes!