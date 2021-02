Como compartilhar uma memória do app Fotos (iPhone, iPad e Mac)

Com a chegada do iOS 10, a Apple introduziu no app Fotos as “Memórias”. Elas são uma maneira de reviver as suas fotos com coleções criadas de forma automática, que podem ser visualizadas em fotos ou até em pequenos vídeos.

Com tantos recursos bacanas, pode ser que você queira compartilhar as suas memórias com outras pessoas. Aprenda como fazer isso usando o seu iPhone, iPad ou Mac.

No iPhone/iPad

Abra o app Fotos e vá até a aba “Para Você”. Por lá, aparecerão os seus compartilhamentos, as suas fotos em destaque e as suas memórias. Toque em uma memória para visualizar todas as imagens presentes nela.

Para compartilhá-la, toque no botão com três bolinhas no canto superior direito e em “Compartilhar Fotos”. Em seguida, escolha por onde você quer compartilhar, que pode ser por AirDrop (caso a outra pessoa também tenha um dispositivo Apple e esteja ao seu lado) ou por mensageiros como o WhatsApp ou o Mensagens.

Se quiser compartilhar a versão em vídeo da memória, toque no botão de reproduzir e depois no de compartilhar, no canto inferior esquerdo.

No Mac

No Mac, abra Fotos e selecione “Memórias” na barra lateral. Clique duas vezes com o mouse/trackpad para abri-la. Depois, vá até o botão de compartilhar e escolha por qual aplicativo deseja dividir com alguém.

Se preferir, há a possibilidade de adicionar as fotos a um álbum compartilhado com outros usuários de iPhones, iPads e Macs.

Por algum motivo, porém, a versão em vídeo das memórias não está disponível no macOS.

Bom compartilhamento! 📸 😉