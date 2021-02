Como tirar selfies espelhadas (iPhone e iPad)

Se você costuma tirar muitas selfies no seu iPhone ou iPad, já deve ter notado que elas saem um pouco diferentes. Até o iOS 13, elas saíam invertidas — você consegue ver isso na hora se estiver usando uma camiseta com um logo de uma empresa, por exemplo.

Para resolver isso, no iOS 14 a Apple introduziu a opção de espelhar as fotos. Isso permite que você registre a imagem da maneira que vê na tela do aparelho.

Ativar isso é bem simples: vá em Ajustes » Câmera e ative a opção “Espelhar Câmera Frontal”, na seção “Composição”.

Fácil, né? Na próxima vez que for abrir a câmera frontal e tirar uma selfie, a imagem será espelhada e guardada no seu álbum de selfies.

Boas fotos! 🤳

