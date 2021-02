Como adicionar marca d’água em documentos do Pages (Mac)

O Pages, software de criação de documentos de texto da Apple, oferece diversas funções que certamente não o deixam para trás se comparado ao Microsoft Word.

Um desses recursos é o de inserção de uma marca d’água em documentos, que pode facilitar a vida de quem precisa compartilhar arquivos da empresa, por exemplo.

Vale notar que essa opção só está disponível na versão do Pages para macOS, não sendo possível realizar tal feito no Pages para iOS/iPadOS.

Abra o Pages, escolha um documento e selecione “Texto” na barra superior do app para inserir uma caixa de texto (caso queira escrever algo) ou simplesmente arraste uma imagem para o documento. Não se preocupe com a diagramação agora, pois isso não será um problema.

Depois, na barra lateral, clique em “Formatar” e na aba “Estilo”. Ajuste a transparência do texto/da imagem pelo controle deslizante “Opacidade” e escolha o tamanho/a posição que deseja usar no documento.

Na barra de menus superior do Mac, vá em Organizar » Matrizes de Seção » Mover Objeto à Seção Matriz. Feito isso, todas as páginas do documento passarão a ter a mesma marca d’água — e o texto então ficará por cima da imagem. 😊

Caso resolva remover a marca d’água, vá em Organizar » Matrizes de Seção » Permitir a Seleção dos Objetos da Matriz, clique na caixa de texto e use a tecla Delete para apagá-la.

Para editá-la, clique na caixa de texto e comece a edição; para bloquear novamente ela, desmarque a opção “Permitir a Seleção dos Objetos da Matriz” para que ele não seja apagado ou movido por engano.

Se quiser manter o texto mas não mais como o Objeto Mestre do documento, vá em Organizar » Matrizes de Seção » Mover Objeto à Página.

O que achou da dica? Não deixe de comentar aqui com a gente. 😄