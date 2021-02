Como salvar sites no Notas (iPhone, iPad e Mac)

Quem usa bastante o aplicativo Notas sabe o quão útil ele pode ser para diversas tarefas, como fazer uma lista de compras ou anotações em geral mesmo.

Publicidade

Na dica de hoje, vamos mostrar como usar esse app para guardar páginas da web. Isso pode ser útil caso você queira guardá-las em uma pasta para leitura posterior, por exemplo, e não use nenhum recurso/serviço específico para isso (como o Lista de Leitura, o Pocket, o Instapaper ou qualquer outro).

Esse recurso funciona tanto no Safari quanto em navegadores terceiros, como o Google Chrome, o Firefox, o Microsoft Edge e o Opera, por exemplo.

No iPhone/iPad

Quando estiver na página que deseja salvar no Notas, toque no botão de compartilhar e, depois, no ícone do aplicativo.

A localização desse botão vai depender do navegador que você usa. No Safari ele fica na parte superior, no Chrome do lado direito da barra de endereços e, no caso do Edge, no canto inferior direito.

Antes de salvar a página, você pode ainda adicionar um texto a ela. Depois, toque em “Salvar”, no canto superior direito. Se preferir, escolha a pasta desejada tocando em “Nova Nota” e depois em “Criar Nova Nota”.

No Mac

No Mac, o processo é parecido. Quando estiver no Safari e no site que deseja salvar, clique no botão de compartilhar, localizado no lado direito da barra de endereços do navegador, e depois em Notas.

Em outros navegadores como o Google Chrome ou o Microsoft Edge, vá até a barra de menus do Mac e em Arquivo » Compartilhar » Notas.

Você também poderá adicionar um texto para a nota e escolher uma pasta específica para salvá-la. Depois que tiver feito isso, clique em “Salvar”.

Publicidade

Como o Notas pode funcionar usando o iCloud, elas estarão sincronizadas em todos os seus dispositivos logados com o mesmo ID Apple.

Super-útil, né? 📝😄