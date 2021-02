O que é e como funciona o ECG do Apple Watch

Já falamos bastante aqui no MacMagazine sobre o recurso ECG (eletrocardiograma), do Apple Watch. Ele foi lançado em 2018 nos Estados Unidos, poucos meses depois do Watch Series 4 ter chegado ao mercado.

Publicidade

De lá para cá, a função foi se expandindo lentamente para diversos países, inclusive para o Brasil (em julho de 2020). Atualmente, além do Series 4, os sensores e o app capazes de fazer o recurso funcionar estão disponíveis em Apple Watches Series 5 e 6.

Mas o que é exatamente um ECG e como ele funciona em um dispositivo tão diminuto como o Apple Watch? Nos próximos parágrafos, explicarei em detalhes.

O que é um eletrocardiograma?

Ele nada mais é do que um exame que avalia a atividade elétrica do seu coração. O exame é muito utilizado por médicos para detectar problemas cardíacos como arritmia, taquicardia, fibrilação atrial e até infarto do miocárdio.

Esse exame “normal”, feito em clínicas e hospitais, usa múltiplos eletrodos que são fixados em várias partes do corpo do paciente, a fim de analisar a sua frequência e o ritmo cardíaco de diferentes pontos/ângulos.

Eletrocardiograma no Apple Watch

O ECG no Apple Watch usa sensores elétricos parecidos, que ficam localizados estrategicamente na Digital Crown e na parte traseira do relógio.

Segundo a Apple, ele é similar a um exame de derivação única, enquanto que aqueles feitos em clínicas normalmente contam com 12 derivações. Por isso, ele não pode detectar ataques cardíacos, por exemplo.

Publicidade

Apesar disso, o ECG do Apple Watch pode identificar a presença de fibrilação atrial (FA), uma das formas de ritmo irregular do coração.

Configurando o ECG

No iPhone, abra o app Saúde. Siga as etapas exibidas na tela. Se você não receber uma solicitação para configuração do ECG, toque na aba “Explorar” e toque em Coração » Eletrocardiogramas (ECG) » Configurar o App ECG.

Fazendo um ECG no Apple Watch

Após terminar a configuração, abra o app ECG para fazer um eletrocardiograma. Verifique se o Apple Watch está firme no pulso correto (selecionado no app do Apple Watch). Para isso, abra o app do Apple Watch, toque na aba “Meu Relógio” e acesse Geral » Orientação. Abra o app ECG no Apple Watch. Coloque o braço em uma mesa ou no colo. Mantenha o dedo da mão que está sem o relógio na Digital Crown — você não precisa pressioná-la. Aguarde. O registro demora 30 segundos. Ao final, você receberá uma classificação e poderá tocar em “Adicionar Sintomas” e escolher seus sintomas. Toque em “Salvar” para registrar os sintomas e toque em “OK”.

Entendendo os resultados do ECG

Ao realizar o exame, você se deparará com um dos cinco resultados abaixo:

Ritmo Sinusal

Significa que o seu coração está batendo em ritmos normais — entre 50BPM e 100BPM —, ou seja, quando as cavidades superiores e inferiores do órgão estão batendo de forma sincronizada.

Fibrilação Atrial

Esse resultado significa que o coração está batendo em um ritmo irregular.

A primeira versão do app ECG consegue verificar a presença de fibrilação atrial entre 50BPM e 120BPM; já a segunda versão do ECG (que você pode atualizar para ela agora mesmo) consegue verificar a presença de fibrilação atrial entre 50BPM e 150BPM.

Publicidade

Fibrilação atrial é o tipo mais comum de arritmia grave ou ritmo cardíaco irregular. Converse com um médico caso receba o resultado FA e não tenha sido diagnosticado com fibrilação atrial.

Batimentos Altos ou Baixos

Uma frequência cardíaca abaixo de 50BPM ou acima de 120BPM na primeira versão do app ECG afeta a capacidade dele de verificar a presença de fibrilação atrial. Na segunda versão, uma frequência cardíaca abaixo de 50BPM ou acima de 150BPM pode afetar a capacidade do app de verificar a presença de fibrilação atrial.

Uma frequência cardíaca pode ser baixa devido a determinados medicamentos ou à condução incorreta dos sinais elétricos no coração. O treinamento para ser um atleta de elite também pode resultar em uma frequência cardíaca baixa.

Uma frequência cardíaca alta pode ser causada por exercício, estresse, nervosismo, álcool, desidratação, infecção, FA ou outras arritmias.

Inconclusivo

Significa que não foi possível classificar a gravação do ritmo do coração. Entre os motivos, temos:

No app ECG v.1, a frequência cardíaca está entre 100BPM e 120BPM, e não foi identificada a presença de fibrilação atrial.

Você tem um marcapasso ou CDI (cardiodesfibrilador implantável).

O registro pode mostrar sinais de outras arritmias ou problemas cardíacos que o app não reconhece.

Algumas condições fisiológicas podem impedir uma pequena porcentagem de usuários de gerar sinal suficiente para produzir um bom registro.

No app ECG v.1, você também poderá receber o resultado “Inconclusivo” se não colocar o braço em cima de uma mesa durante o registro ou o Apple Watch estiver ajustado incorretamente no pulso.

Gravação Ruim

Essa classificação é exclusiva do app ECG v.2 e significa que o resultado não pode ser classificado. Se você receber o resultado “Gravação Ruim”, as ações abaixo podem ajudar a obter um registro melhor:

Coloque o braço em uma mesa ou no colo durante o registro. Tente relaxar e não se mover muito.

Verifique se o Apple Watch está firme no pulso. A pulseira deve estar firme, e a parte traseira do Apple Watch deve estar em contato com o pulso.

Verifique se o pulso e o Apple Watch estão limpos e secos. Água e suor podem gerar um registro sem qualidade.

Verifique se o Apple Watch está no pulso selecionado em Ajustes.

Afaste-se de equipamentos eletrônicos conectados à tomada para evitar interferências elétricas.

Visualizar e compartilhar os resultados

O formato de onda do eletrocardiograma, as classificações associadas e os sintomas registrados ficam salvos no app Saúde do iPhone. Você também pode compartilhar um PDF com seu médico:

Abra o app Saúde. Toque na aba “Explorar” e toque em Coração » Eletrocardiogramas (ECG). Toque no gráfico do resultado do ECG. Toque em “Exportar um PDF para o Seu Médico”. Toque no botão de compartilhar para imprimir ou compartilhar o PDF.

É importante lembrar que, apesar de ser um grande avanço para a indústria, o app ECG no Apple Watch não substitui o exame tradicional. Portanto, procure os serviços de emergência caso você esteja desconfiando de algum problema no seu coração. ❤️

Apple Watch Series 6 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.769,10

Preço parcelado: em até 12x de R$441,58

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Materiais: alumínio, aço inoxidável ou titânio

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2020 Comprar agora

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão por cada venda concluída por meio dos links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.