Analistas corroboram rumores de iPhones com 1TB

Já faz algum tempo que os primeiros rumores sobre iPhones com 1TB de armazenamento interno vieram à tona; agora, analistas da Wedbush estão corroborando essa possibilidade, de acordo com o 9to5Mac.

Como muitos devem saber, a Apple oferece 1TB de armazenamento apenas com os iPads Pro. No contexto do mercado de smartphones, o iPhone está um pouco aquém dos seus principais concorrentes — entre eles a Samsung, que começou a oferecer smartphones de 1TB há quase dois anos.

Ainda sobre os próximos iPhones, os analistas também sublinharam a possibilidade de a Apple expandir o uso do scanner LiDAR para toda a linha dos “iPhones 13”, em vez de só os modelos topos-de-linha possuírem o recurso.

Vendas e previsões

A Wedbush também disse que a produção dos iPhones 12 continua forte — liderada pelos modelos de 6,1 polegadas. Os analistas afirmaram, ainda, que a queda usual nos pedidos de fabricação foi menor do que o normal neste ano.

Para o trimestre fiscal que se iniciou, os analistas esperam que a Apple produza entre 56 e 62 milhões de aparelhos. Já para o trimestre com início em junho, a previsão é de que a produção fique em torno de 40 milhões de unidades.

Por fim, as primeiras previsões da Wedbush sobre a produção dos “iPhones 13” dão conta de que a companhia poderá fabricar, inicialmente, cerca de 100 milhões de dispositivos até o fim do ano — 20 milhões de unidades a mais do que o pedido inicial dos iPhones 12, em 2020.

