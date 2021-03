Após um ano, todas 270 Apple Stores nos EUA estão abertas

Ao longo do último (e fatídico) ano, comentamos múltiplas vezes o fechamento e a reabertura de Apple Stores ao redor do mundo devido à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) — principalmente nos Estados Unidos, onde há o maior número de lojas da Maçã.

Quando a pandemia começou, a Apple fechou todas as suas lojas e passou a avaliar a reabertura de cada unidade individualmente com base nas informações epidemiológicas de cada região — o que fez com que algumas lojas fechassem e reabrissem múltiplas vezes.

Fato é que, hoje, todas as 270 unidades da empresa na terra do tio Sam estão abertas — algo que não acontecia desde o dia 13 de março de 2020, segundo o 9to5Mac. As últimas lojas a reabrirem hoje foram as do Texas.

Milestone day: All 270 US Apple Stores have reopened for the first time since March 13, 2020 — 353 days ago. Stores in Texas reopened today: https://t.co/y7pMHVBdD8 pic.twitter.com/7sMBGwo5rP — Michael Steeber (@MichaelSteeber) March 1, 2021

Embora as lojas tenham reaberto, isso não significa que todas elas estejam funcionando como antes; na realidade, a maioria delas permitem apenas a retirada expressa de produtos e oferecem atendimento técnico com horário agendado.

Por outro lado, a Apple também está começando a permitir a visitação de clientes em mais lojas nos EUA e da Itália — muitas das quais estavam funcionando com restrições. Dessas, 21 lojas estão nos EUA (Califórnia, Kentucky, Nova Jersey, Nova York e Utah) e uma na Itália (Misterbianco).

Fora dos EUA, pouco mais de dez Apple Stores permanecem fechadas, incluindo as duas no Brasil e algumas na França. As lojas da Maçã no México reabrirão amanhã, 2 de março.