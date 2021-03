Apple é processada por obsolescência programada em Portugal

Sim, a polêmica envolvendo a redução no poder de processamento de iPhones por conta de baterias velhas/desgastadas continua dando o que falar — com razão, afinal a forma como a Apple lidou com tudo definitivamente não foi das melhores.

Publicidade

Se a sua memória já não é mais a mesma, vale relembrar o caso: em 2017, a Apple lançou uma nova versão do iOS que basicamente reduzia o poder do processador de iPhones caso a bateria estivesse velha, com uma saúde abaixo de 80%. A ideia era proteger o aparelho de ficar reiniciando quando havia um pico de processamento (afinal, a bateria não “aguentava o tranco” e esse era o efeito colateral de tudo).

Após a atualização, alguns clientes se viram forçados a trocar a bateria dos aparelhos, enquanto outros acabaram trocando o telefone como um todo. Pois algo assim combina quase que perfeitamente com o discurso de obsolescência programada — e é justamente nisso que diversos grupos de proteção ao consumidor espalhados pelo mundo focaram-se para iniciar brigas contra a Apple.

No mais recente capítulo dessa história temos a DECO PROTESTE, uma organização portuguesa. Nos últimos três anos, ela vem tentando encontrar soluções para consumidores lesados, sem obter uma resposta da Apple.

Publicidade

Após ver casos similares com desfechos positivos na Itália e nos Estados Unidos, a DECO PROTESTE resolveu agir e está acusando a Apple de ter manipulado deliberadamente o desempenho dos iPhones 6 e 6s (e suas variantes Plus), exigindo uma compensação para 115 mil portugueses.

A ação tem como base a legislação europeia que proíbe expressamente práticas comerciais desleais, enganosas e agressivas. O critério considerado adequado para apurar o valor de compensação é o custo pela reparação da bateria e 10% do valor de compra do equipamento, ou seja, em média, um valor aproximado de 60€.

A DECO PROTESTE está convidando todos os portugueses a se juntarem ao processo — as informações estão disponíveis nessa página.

via Observador