Apple fecha startup buddybuild após adquiri-la em 2018

A buddybuild (uma startup canadense com foco em ferramentas para permitir que desenvolvedores criem aplicativos de forma rápida e fácil por meio do GitHub, do BitBucket ou do GitLab) está encerrando suas atividades, cerca de três anos após ter sido adquirida pela Apple.

Publicidade

Até então, a Apple vinha mantendo o serviço ativo para clientes existentes. No entanto, em um email enviado para usuários, a empresa informou que seus serviços serão encerrados ainda este ano.

Mais especificamente, a buddybuild não oferecerá mais suporte aos seus serviços a partir de 31 de março de 2021, com o fim das atualizações. Até o fim de junho, a empresa encerrará totalmente as operações — desde já, porém, ela está aconselhando clientes a migrarem seu trabalho “o mais rápido possível”.

A Apple fez com que a equipe da startup se juntasse ao grupo de engenharia do Xcode para “construir ferramentas de desenvolvimento incríveis para iOS”.

Publicidade

Não há informações sobre o motivo do fechamento da startup, mas essa não é a primeira vez que a Apple encerra as atividades de startups que adquire.

via MacRumors