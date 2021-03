Apple trabalha em modo de restauração para iPhone sem porta

Só quem já precisou restaurar um iPhone travado sabe o drama que é para trazê-lo de volta à vida. Fato é que, atualmente, a recuperação de um iPhone que não responde geralmente requer que ele esteja conectado, com fio, a um computador (Mac/PC).

Entretanto, há rumores de que os próximos iPhones abandonarão a porta Lightning e, se eles forem verdadeiros, a falta da última (e única) forma de conexão física poderia dificultar a manutenção do dispositivo.

Para permitir uma reinstalação completa do iOS em um iPhone (sem porta) que não responde, a Apple está supostamente desenvolvendo um novo método de recuperação chamado “Recuperação pela Internet”, de acordo com informações do Appleosophy.

Mais especificamente, a empresa estaria estudando três maneiras de fazer o iPhone entrar em um modo que permita sua recuperação: o primeiro método envolveria colocar o iPhone em um modo de recuperação detectável na rede por Macs próximos ou um PC com o iTunes.

A segunda maneira seria o próprio dispositivo entrar nesse modo automaticamente, aparecendo no computador mais próximo. Um terceiro modo, aparentemente, envolveria o uso de Bluetooth como medida de “último recurso” para transmitir o sinal e para transferências de dados.

Acredita-se que a Apple esteja interessada em usar os dois primeiros métodos para opções de recuperação. No entanto, a reportagem afirma que o desenvolvimento está “em etapas iniciais”, indicando que a Apple ainda tem muito o que fazer.

Embora as opções de recuperação sem fio sejam o foco principal da investida, o acesso físico ainda não foi completamente esquecido. Aparentemente, uma equipe de hardware está considerando usar um tipo de mecanismo de conector elétrico (pino pogo ou pino com mola) para permitir uma conexão física.

De acordo com as informações, a Apple poderá integrar esse conector ao slot do cartão SIM e usar um tipo de cabo personalizado para permitir a conexão — algo bem semelhante à porta Lightning “oculta” da Apple TV.

Veremos qual será a saída da Apple…

