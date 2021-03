Banco Inter ganhará compatibilidade com o Apple Pay amanhã

Há alguns bons meses (fim de novembro passado, para ser mais exato), nós comentamos que o aplicativo do Inter havia ganhado compatibilidade com o Wallet, do iOS, e que isso era um belo indicativo de que os cartões do banco passariam a suportar o Apple Pay em breve.

O “em breve” demorou um pouco mais do que o previsto, mas está aí!

Hoje, o Banco Inter confirmou ao MacMagazine que os seus cartões múltiplos (de débito e de crédito; Gold, Platinum e Black) poderão ser usados no Apple Pay a partir de amanhã, 2 de março! 🥂

Trata-se do terceiro banco digital a entrar para o catálogo do Apple Pay — recentemente, o banco next e o BTG+ ganharam compatibilidade com o serviço de pagamentos por aproximação da Maçã. Além deles, temos também os cartões do Itaú, do Banco do Brasil, do Bradesco, do Porto Seguro e da XP.

Até o momento, o Apple Pay é compatível com cartões Mastercard, Visa e Elo — o American Express chegou a fazer testes na plataforma, mas ainda não entrou para o serviço. Outros cartões de crédito/instituições financeiras também já foram flagradas realizando testes e poderão chegar ao Apple Pay em breve, como digio, Neon, Rappi, Nubank (ou não) e Woop Sicredi.

Para cadastrar o seu cartão Inter no Apple Pay, bastará abrir o app Wallet e seguir as instruções. Você também poderá fazer o cadastro pelo app do Inter, indo em Cartões » Configurações » Apple Pay e seguindo as instruções. Depois, é só ver se a maquininha é compatível com pagamentos contactless e correr fazer tudo pelo próprio iPhone ou Apple Watch!

Santander, CAIXA… cadê vocês?! 😝