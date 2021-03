Bateria MagSafe para iPhones 12 teria “carregamento reverso”, segundo Prosser

Não é de hoje que se discute a possibilidade da Apple lançar uma bateria externa MagSafe para os iPhones 12 — isto é, um acessório que se prenderia à traseira dos smartphones para recarregá-los, como uma Smart Battery Case sem a parte da case. Fabricantes de acessórios, como a Anker, já se adiantaram e lançaram suas próprias criações do tipo, inclusive.

Pois hoje, o polêmico leaker Jon Prosser compartilhou algumas informações que ele ouviu das suas fontes em relação ao acessório. No podcast Genius Bar, Prosser “confirmou” que a bateria externa MagSafe existe e que a Apple está desenvolvendo múltiplas versões do dispositivo — um dos quais com um recurso importante: “carregamento reverso”.

Coloquei as aspas porque, bom, ele não chegou a especificar como funcionaria esse carregamento reverso. Em smartphones que contam com o recurso, a coisa é bem simples: além de permitir que o aparelho seja carregado numa base Qi, o carregamento reverso também permite que você posicione outros dispositivos (como um estojo de fones de ouvido ou mesmo outro smartphone) na superfície do aparelho para carregá-los — sendo assim, seu smartphone torna-se, com efeito, uma bateria externa.

Num acessório como a bateria externa MagSafe, por outro lado, a coisa fica mais confusa. Uma das possibilidades seria a de que o carregamento funcionaria “nos dois sentidos” — isto é, você poderia conectar o acessório descarregado à traseira do iPhone e o smartphone transmitiria energia à bateria externa (quando conectado a uma porta Lightning, por exemplo).

Para isso, entretanto, o iPhone teria que suportar o carregamento reverso em si, algo que não temos hoje em dia. Há quem diga que o recurso existe e só é desabilitado via software, então teoricamente a Apple poderia “liberá-lo” via uma atualização futura — teríamos que aguardar para ver, entretanto.

Outra opção seria a de o carregamento “reverso” ser, na verdade, um carregamento bilateral — isto é, a bateria externa poderia carregar um iPhone 12, de um lado, e um estojo de AirPods do outro, com múltiplas bobinas para distribuir a energia. Faria sentido, embora a usabilidade de um esquema desses não me soe como muito amigável — você teria de deitar o iPhone com a tela virada para baixo, prender a bateria MagSafe e posicionar o estojo em cima dela, deixando o iPhone imóvel durante o carregamento.

Dúvidas à parte, vale destacar que essa bateria MagSafe com “carregamento reverso” seria apenas um dos modelos em desenvolvimento na Apple — o mais avançado deles. Prosser não sabe se a Apple lançará múltiplas versões do acessório ou se escolherá apenas uma versão no final das contas.

O fato é que os rumores estão vivos e a sorte está lançada. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos.

