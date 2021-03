Como solicitar a versão para computador de um site no iPhone

Se você costuma usar o Safari para navegar pela internet no iPhone, já deve ter percebido que muitos sites costumam abrir em versões otimizadas para telas menores.

Porém, há casos em que você pode querer visualizar a versão completa do site, ou seja, aquela pensada para ser acessada por computadores. Para isso, a Apple oferece uma opção para forçar o navegador a abrir a versão desktop da página.

O tutorial abaixo vale para o iPhone já que, desde o iPadOS 13 (e do Safari 13), a Apple oferece uma experiência mais completa no seu tablet — inclusive possibilitando a abertura automática de sites em seu modo “normal”.

Aviso: nem todos os sites possibilitam essa troca para o modo “normal”.

Para habilitar o recurso, abra o Safari e vá até o site desejado. Depois, toque no botão do lado esquerdo da barra de endereços, com o ícone de duas letras “A”, e depois em “Solicitar Versão para Computador”.

Se quiser voltar para a versão móvel do site, basta seguir os mesmos passos e tocar em “Solicitar Site Móvel”.

Também dá para configurar que um determinado site sempre abra na versão para computador. Para isso, abra o mesmo menu acima e toque em “Ajustes do Site”.

Nessa tela, habilitando a chave “Versão para Computador”, você está informando ao Safari para sempre usá-la quando for carregar tal site.

Simples e muito prático, não é mesmo? 👨‍💻