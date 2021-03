Confira o evento de lançamento do documentário de Billie Eilish

Como esperado (e muito divulgado), o documentário do Apple TV+ sobre a cantora americana Billie Eilish (“The World’s A Little Blurry”) foi lançado na sexta-feira passada (26/2).

Logo antes do lançamento, tivemos o evento de estreia ao vivo, o qual foi disponibilizado no YouTube. Portanto, se você não assistiu à entrevista com a cantora — com participação do diretor R.J. Cutler —, é possível conferi-la abaixo.

Caso também não tenha conferido o documentário, é possível assistir a ele no Apple TV+ — vale notar que, nesse caso, é preciso ter uma assinatura ativa do serviço.

Edição especial de cartão-presente

A fim de celebrar a estreia do documentário, a Apple também passou a comercializar uma edição limitada do seu cartão-presente (gift card) em homenagem à cantora, como visto pelo 9to5Mac.

A edição limitada do cartão-presente apresenta um design em verde e azul que combina com a estética da divulgação do documentário e, é claro, da própria cantora.

A nova opção está disponível com os outros designs de cartões-presente e pode ser usada para comprar qualquer coisa na Apple — seja em lojas virtuais ou físicas. Vale notar que esse novo cartão-presente está disponível somente nos Estados Unidos.