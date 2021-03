iPhone 12 Pro Max vence Galaxy S21 Ultra em teste de bateria

A guerra entre os flagships da Apple e da Samsung nos testes do PhoneBuff tem sido ótima e a Maçã finalmente conseguiu conquistar uma sequência de vitórias em uma série de frentes.

Publicidade

Recentemente, falamos aqui sobre os triunfos do iPhone 12 Pro Max sobre o Galaxy S21 Ultra nos testes de queda e de velocidade do canal; agora, o competidor da Maçã superou o rival em mais um comparativo: o de bateria.

O teste, como de costume, colocou os dois aparelhos — ambos com saúde da bateria intacta e carregados a 100% — em um ciclo de testes bastante demorados, incluindo reprodução de vídeos, navegação na internet, jogos, mapas, áudio e várias horas em stand-by.

O iPhone tomou a liderança logo no início e não largou mais. Algumas das tarefas foram realizadas de forma mais eficiente pelo aparelho da Samsung (gastando um ou dois pontos percentuais de bateria a menos) mas, no geral, o concorrente da Maçã soube lidar melhor com as tarefas e sobreviveu aos testes por 1h10 a mais do que o seu rival — o suficiente, segundo as medições do PhoneBuff, para você navegar na internet por 1h15, rolar pelo Instagram por 1h25 ou usar a navegação GPS por 54 minutos.

Vale notar que a bateria do iPhone é significamente menor que a do Galaxy (3.687mAh contra 5.000mAh), mas o aparelho da Samsung tem alguns fatores que exigem mais do componente: a resolução da tela é superior e a taxa de frequência (variável) pode chegar a 120Hz — a do iPhone, por sua vez, é fixada em 60Hz (por enquanto).

Publicidade

O fato é que, mesmo com uma vitória relativamente apertada, a Apple levou mais uma disputa neste início de 2021. Parece que os engenheiros de Cupertino acertaram a mão nessa geração, hein?

iPhones 12 Pro e 12 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.899,10

Preço parcelado: em até 12x de R$916,58

Cores: grafite, prateada, dourada e azul-pacífico

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Lançamento: outubro de 2020 Comprar agora

iPhones 12 mini e 12 de Apple Preço à vista: a partir de R$6.299,10

Preço parcelado: em até 12x de R$583,25

Cores: branca, preta, azul, verde e (PRODUCT)RED

Capacidades: 64GB, 128GB ou 256GB

Lançamento: outubro de 2020 Comprar agora

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão por cada venda concluída por meio dos links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.