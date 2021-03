iPhones poderão vir sem notch (e com hole-punch) em 2023

Ming-Chi Kuo começou a semana com tudo!

Após soltar suas tradicionais notas para investidores falando sobre o que poderemos ver de novidades nos “iPhones 13” e no futuro iPhone SE, ele também reforçou algumas possibilidades para os aparelhos de 2022 e 23!

Vamos às novidades?

Sai notch; entra hole-punch

Anos após a introdução do iPhone X e dos aparelhos com Face ID, teremos em 2021 — ao menos de acordo com o analista — a primeira mudança no formato do recorte (notch) que abriga as tecnologias necessárias para que o sistema de reconhecimento facial funciona a contento.

Kuo não entrou nos detalhes de como seria esse notch reduzido, mas rumores dão conta de que ele na verdade terá a mesma largura; o que diminuiria seria a altura. Veremos como será essa nova “testa” dos iPhones.

Para 2022, no entanto, as mudanças seriam mais drásticas: na opinião dele, alguns modelos abandonarão de vez o recorte para dar lugar ao que é conhecido como hole-punch (ou seja, um buraco mesmo na tela que abriga a câmera, algo muito utilizado no mundo Android por fabricantes como Samsung, por exemplo).

Hole-punch do Galaxy S21 Ultra

Kuo disse que esse design “perfurado” será adotado pelos modelos topos-de-linha; se a produção decorrer sem nenhum problema, quem sabe a novidade chegue a todos os modelos de 2022. O analista não deu mais detalhes sobre o assunto, então, não temos como saber se o hole-punch seria apenas para a câmera ou se englobaria também outros componentes do sistema biométrico.

Ainda sobre a câmera frontal, em 2022 ela viria com autofoco.

Touch ID sob a tela

Sobre o desejado Touch ID sob a tela, o analista disse que, se o desenvolvimento também transcorrer sem grandes percalços, ao menos um novo iPhone de última geração terá o leitor de impressões digitais sob a tela… em 2023.

Tal informação é contrária ao que Mark Gurman, da Bloomberg, noticiou recentemente — segundo ele, os iPhones deste ano terão, sim, Touch ID sob a tela.

Sem notch ou hole-punch?!

Além do Touch ID, os aparelhos poderão ter também uma câmera teleobjetiva periscópio e um design de tela inteira com aproveitamento de 100%, ou seja, sem recorte/testa, furo/buraco ou qualquer coisa do tipo. 😳

É claro que ainda estamos no começo de 2021, então muita coisa poderá mudar nesse planejamento mais a médio/longo prazo. Com isso em mente, o que acharam?

