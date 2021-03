Kuo prevê “iPhones 13” com notch menor e ainda com Lightning

As especulações sobre os próximos iPhones já estavam esquentando há alguns meses, mas agora podemos declarar oficialmente iniciada a temporada de rumores sobre os famigerados aparelhos — tudo porque nosso amigo de sempre, Ming-Chi Kuo, soltou hoje múltiplas notas indicando suas previsões para a linha de smartphones da Maçã.

Comecemos com os “iPhones 13”: sobre a linha que substituirá os iPhones 12 em setembro ou outubro deste ano, Kuo corroborou as especulações de que teremos quatro modelos tomando os lugares dos aparelhos já existentes — “iPhone 13 mini”, “iPhone 13”, “iPhone 13 Pro” e “iPhone 13 Pro Max”. Eles terão os mesmos tamanhos de telas dos modelos atuais.

Os modelos Pro, segundo Kuo, ganharão painéis LTPO (óxido policristalino de baixa temperatura) e tecnologia ProMotion, com uma taxa de atualização variável que poderá chegar a até 120Hz — mais ou menos seguindo a tendência atual da indústria. Os modelos “não-Pro”, por sua vez, continuarão com as telas OLED comuns, como as que temos hoje.

Outra diferenciação importante: de acordo com o analista, o scanner LiDAR continuará sendo exclusivo dos modelos Pro em 2021 — houve rumores de que o componente seria expandido para toda a linha de iPhones, mas parece que ainda teremos de aguardar mais um ou dois anos para isso.

Todos os modelos, segundo Kuo, terão um recorte (notch) reduzido, sugerindo talvez uma nova geração do Face ID — não há qualquer menção ao retorno do Touch ID este ano, entretanto. O analista prevê também que os quatro smartphones terão modems Qualcomm X60, que oferece melhorias na recepção do 5G, e que toda a linha ganhará a tecnologia de estabilização de imagem sensor-shift (atualmente presente apenas no iPhone 12 Pro Max).

Além disso, o analista afirma que todos os modelos ganharão capacidades de bateria melhores por conta de um design interno mais eficiente, como um slot de cartão SIM integrado à placa-mãe e uma redução na espessura dos componentes do Face ID. Por fim, Kuo retirou sua previsão de que veremos um iPhone sem portas em 2021: segundo ele, todos os modelos do “iPhone 13” ainda virão com o conector Lightning.

