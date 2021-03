Lives do Instagram poderão ter até 4 pessoas ao mesmo tempo

Ontem, Adam Mosseri (chefe do Instagram) insinuou no Twitter que uma novidade muito solicitada finalmente chegaria à rede. O primeiro pensamento de muita gente — especialmente na nossa bolha da macieira — foi no famigerado Instagram para iPad, mas… bom, não, não é nada disso: a rede anunciou hoje que passará a permitir transmissões ao vivo com até quatro pessoas ao mesmo tempo.

Com isso, o Instagram efetivamente dobra a quantidade de usuários que podem aparecer numa live ao mesmo tempo — se vocês bem se lembram, lá se vão mais de três anos desde que a rede passou a permitir que duas pessoas compartilhassem uma transmissão ao vivo.

Apesar da compreensível decepção dos usuários com a novidade, é fácil explicar a razão para o Instagram estar animado com ela: as lives com quatro pessoas poderão concorrer mais facilmente com o principal chamariz do Clubhouse, a rede social do momento — claro, são coisas bem diferentes, mas a essência (um grupo de pessoas falando enquanto outras escutam/assistem) é parecida.

Na prática, a novidade funcionará exatamente como hoje: ao iniciar uma transmissão ao vivo, você poderá tocar num botão no canto inferior direito da tela para convidar outros usuários a se juntarem à live. As pessoas assistindo à transmissão poderão conferir uma lista com todos os perfis participando da conversa, e de lá mesmo já segui-los; se algum dos perfis que você segue estiver participando de uma live conjunta, você verá essa transmissão em destaque nos seus Stories e poderá ser notificado disso (dependendo das suas configurações, claro).

As lives com quatro pessoas já estão sendo liberadas no Instagram, e deverão ser disponibilizadas para todos os usuários nos próximos dias.