Novo iPhone SE chegará em 2022 com 5G e design inalterado, diz Kuo

E seguimos com a rodada de previsões do analista Ming-Chi Kuo em relação ao futuro dos smartphones da Maçã: depois de falar sobre os “iPhones 13”, é hora de focarmos na terceira geração da esmola do iPhone SE.

Publicidade

Kuo já tinha afirmado, no fim do ano passado, que não veríamos uma atualização do aparelho no 1º semestre de 2021. Agora, a previsão do analista é de que o novo SE será lançado em algum momento do ano que vem — na nota compartilhada por ele, o aparelho “não chegará antes do primeiro semestre de 2022“, o que indica que poderemos ver um lançamento em março próximo (dois anos após o lançamento da geração atual, portanto).

Por outro lado, quem esperava um update cheio de novidades pode começar a ajustar essas expectativas: de acordo com as fontes de Kuo, o iPhone SE de terceira geração manterá o mesmo design e boa parte das especificações atuais, concentrando-se em melhorias no processador (recebendo, quem sabe, o A14 Bionic dos iPhones 12 ou um possível “A15 Bionic” a ser incluído nos “iPhones 13”). O futuro modelo, como se esperaria, também integrará suporte a redes 5G.

Kuo não deu mais detalhes sobre possíveis mudanças do aparelho, mas, se as fontes do analista estiverem corretas, é provável que não teremos grandes revoluções no “iPhone SE 3” — o Touch ID provavelmente continuará no botão de início, e a tela de 4,7 polegadas deverá permanecer com tecnologia LCD.

Publicidade

Aliás, nada foi comentado hoje sobre a existência de um possível “iPhone SE Plus”, com corpo e tela semelhantes aos do iPhone 8 Plus. Não sabemos, entretanto, se isso indica que a Apple desistiu do projeto (se é que ele já chegou a existir algum dia) ou se a Maçã ainda poderá apresentar a adição à linha. Vamos aguardar.

via MacRumors