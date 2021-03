★ Proteja seu Mac contra invasões e ataques de forma eficiente com o VirusBarrier da Intego

Trago-lhes dois fatos: existem inúmeros tipos de softwares maliciosos na internet e os Macs não estão protegidos contra todos eles.

É verdade que o número de ataques contra Macs é significativamente menor do que para PCs, mas os tempos são outros. Nesse sentido, com o aumento da participação da Apple no mercado, crackers estão cada vez mais interessados em usuários de Macs.

Por que usar um antivírus?

Independentemente se você usa uma máquina com macOS, Windows ou Linux, a questão é que nenhum deles é infalível se crackers estão sempre um passo à frente para encontrar falhas nesses sistemas.

Além disso, embora o sistema operacional da Apple proporcione certo nível de proteção nativamente, isso é insuficiente em meio a todas as ameaças que acometem Macs atualmente.

Ademais, existem funções que somente determinados softwares de proteção fornecem, como diferentes opções de varredura, análise de arquivos, etc. Por isso é tão importante instalar um antivírus na sua máquina — como o VirusBarrier, da Intego, o qual lhes apresentaremos agora.

VirusBarrier

Conhecido como o “melhor antivírus para Mac”, o VirusBarrier possui uma interface simples e objetiva que possibilita acessar suas funções principais, entre eles: varredura, arquivos em quarentena e documentos confiáveis, os quais veremos mais detalhadamente a seguir.

Varredura

A varredura (ou escaneamento) é talvez a função mais importante de um antivírus, e no VirusBarrier esse processo é tão completo quanto eficaz. Manualmente, é possível realizar dois tipos de varredura: rápida e completa.

Em ambos os casos, o VirusBarrier detecta malwares para macOS, iOS, Windows e Linux, além de documentos maliciosos no geral, ferramentas de invasão e keyloggers .

De acordo com o AV-TEST, um grupo independente que avalia e testa softwares antivírus, o VirusBarrier consegue detectar 100% dos malwares mais comuns (como vírus, worms ou Trojans).

Varredura em tempo real

Com o recurso de verificação em tempo real, é possível impedir que apps suspeitos sejam abertos, além de eliminar malwares já instalados num Mac — evitando que eles se espalhem para outros arquivos.

Nas configurações da varredura em tempo real, é possível definir o que VirusBarrier deve fazer ao detectar um malware. Entre as opções, estão: perguntar o que fazer, colocar o arquivo em quarentena ou tentar repará-lo.

Quarentena

Durante a varredura, o VirusBarrier pode detectar algum app, arquivo ou documento infectado por malware. Se esse for o caso, tais arquivos são alocados na lista de quarentena, por onde é possível apagá-los ou mesmo repará-los diretamente pelo software de antivírus.

Arquivos confiáveis

Como o próprio nome sugere, arquivos confiáveis são aqueles que não necessitam de verificação constante. Sendo assim, quaisquer apps/pastas ou documentos adicionados a essa lista serão ignorados durante a varredura (em tempo real ou manual).

Agendamento

Se você costuma se esquecer das coisas, então a ferramenta de agendamento do VirusBarrier vem a calhar. Com ela, é possível criar um horário para que o próprio software inicie uma varredura — rápida ou completa — em qualquer momento do dia. Além disso, é possível repetir essa ação todos os dias, semanas ou meses.

Caso você não queira que o VirusBarrier escaneie todo o computador, é possível definir, nos ajustes do agendamento, qual unidade/pasta ele deverá checar, granulando ainda mais a ação do detector de malware.

Navegação segura

O VirusBarrier dispõe, ainda, de um recurso muito interessante que aumenta a segurança online: a navegação segura. Mais precisamente, ele mostra se os navegadores instalados estão com suas ferramentas de segurança ativadas, podendo o antivírus notificar-lhe caso contrário.

O VirusBarrier suporta o Safari, o Google Chrome e o Firefox — ou seja, os navegadores mais famosos do mundo Mac.

Mac Premium Bundle X9

A Intego também oferece um conjunto de apps que facilita diversas tarefas no Mac — desde a criação de backups até a limpeza de arquivos. Esses apps compõem o Mac Premium Bundle X9, que vamos conhecer agora.

NetBarrier

O NetBarrier é um firewall que analisa tanto as conexões de entrada quanto as de saída, no modo antispyware. Com isso, ele protege seus dados de acessos indesejados enquanto você navega em uma rede pública, no trabalho ou em casa.

Washing Machine

Arquivos duplicados ou desorganizados? O Washing Machine dá aquela vasculhada na sua máquina para que você possa eliminar arquivos desnecessários — que por vezes ocupam bastante espaço.

É possível configurá-lo para analisar conjuntos específicos de arquivos, ou então, fazê-lo passar por toda sua máquina para uma limpeza mais efetiva.

ContentBarrier

Já o ContentBarrier é um gerenciador completo de navegação na web. Ele possibilita bloquear conteúdos online questionáveis (como sites específicos, palavras-chave e sites que não exigem HTTPS ), além de restringir o acesso à rede em horários específicos do dia/semana e definir o tempo de navegação máximo diário.

O ContentBarrier bloqueia, ainda, emails inadequados, conexões com servidores de jogos ou streaming e torrents, fornecendo relatórios completos com os conteúdos restringidos/bloqueados.

Personal Backup

O Mac conta com uma ferramenta de backup nativa chamada Time Machine, mas em alguns casos os recursos oferecidos por ele não são tão abrangentes.

Com o Personal Backup, é possível criar backups específicos para diferentes tipos de mídia, além de backups inicializáveis (bootable backups) que podem ser usados ao restaurar seu Mac — ou no caso de algum problema.

Também há uma ferramenta de sincronização para que você mantenha arquivos em pastas ou unidades diferentes em ordem, salvando quaisquer alterações para que você não perca um detalhe.

Por fim, é possível recuperar unidades ou arquivos a partir da aba “Restaurar”, a qual permite executar essas ações facilmente.

Usa Windows no Mac?

Se você, por acaso, precisa muito usar o Windows no seu Mac, a Intego também pode proteger esse ambiente com o Intego Antivírus para Windows. Com ele, você tem:

Proteção em tempo real;

Desempenho ultra-rápido com baixo consumo de recursos;

Motor de detecção antivírus de classe mundial;

Varredura rápida para limpar o seu computador.

Ofertas!

A Intego disponibilizou, para os leitores do MacMagazine, uma oferta especial que vale muito a pena! É possível adquirir o Mac Internet Security X9, que contém o VirusBarrier e o NetBarrier, por US$20 na assinatura de um ano para um Mac — ante US$50 cobrados pelo mesmo plano.

Caso você opte pelo Mac Premium Bundle X9, que inclui todos os apps que apresentamos, a assinatura anual está disponível por US$35 para um Mac — ante US$85.

Em qualquer um dos planos acima, é possível obter descontos na cobrança da assinatura para dois, três ou cinco Macs — ou para mais de um ano. Vale notar, contudo, que o abatimento é aplicado somente na primeira cobrança.

Bônus (VPN)

Você pode ainda navegar anonimamente, protegendo a sua privacidade, e desbloquear as famosas restrições que serviços de streaming impõem de forma regional adicionando a VPN premium por US$20.

Mas… compensa?

Antes de mais nada, necessidades variam. Enquanto algumas pessoas precisam de um conjunto de serviços devido que se encaixa ao seu uso, outras querem soluções mais simples para manter o Mac seguro. Não obstante, retomo o que eu disse no início deste artigo sobre a fundamentalidade de um antivírus.

Seja qual for seu caso, o VirusBarrier certamente lhe atenderá devido à simplicidade de sua interface e à eficácia de suas ferramentas. Semelhante, os softwares do bundle da Intego são eficientes, mas não tão imprescindíveis quanto o antivírus.

O lado “negativo”, porém, é justamente a assinatura — mas a essa altura sabemos bem que essa é a melhor forma de o desenvolvedor manter o aplicativo e suas funções, bem como futuras melhorias. 😊

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo patrocinado, escrito de maneira independente pelo MacMagazine a partir de um acordo comercial com o anunciante, que não influenciou o conteúdo do post.